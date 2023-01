CHE MI VENGA UN GOLFO! – LA SUPER CONSULENZA DA 3 MILIONI DI EURO A SARKOZY PER LA VENDITA DI NTV AGLI AMERICANI DI GIP ERA PARTE DI UN'OPERAZIONE PIÙ STRUTTURATA CON QATAR E EMIRATI ARABI, CHE AVEVANO RICEVUTO NUMEROSE REGALIE FISCALI DALL’ALLORA PRESIDENTE FRANCESE – I DUE PAESI, PER UNA VOLTA AMICI, AVREBBERO RICOMPENSATO SARKO FINANZIANDO IL FONDO “PENINSULA”, SOCIO DI NTV, CHE BONIFICAVA LA "CONSULENZA" ALLO STUDIO LEGALE DEL MARITO DI CARLA BRUNI

Nel raccontare la ricca consulenza da oltre 3 milioni di euro incassata da Sarkozy per la vendita di “Ntv” al fondo americano GIP, “il Fatto quotidiano” ha omesso un dettaglio: quando aveva le chiappe all’Eliseo, Sarkozy concesse numerose regalie fiscali al Qatar e agli Emirati Arabi Uniti.

I due Paesi, pur odiandosi, lo “ricompensarono” finanziando, nel 2016, il fondo londinese “Peninsula capital”, su cui negli anni hanno investito la Qatar Investment Authority e alcune holding riconducibili a Dubai.

Al “signor Bruni” i guadagni sarebbero arrivati passando sui conti del suo studio legale, in cui lavora il figlio Jean, a sua volta managing director di Peninsula.

Come presidente del fondo Peninsula, fu scelto Borja Prado Eulate, ex capo di Mediobanca Spagna e di Endesa. Fu Prado a chiamare come partner l’italiano Stefano Marsaglia, oggi membro del cda di Generali (quota Caltagirone).

Come scrive Stefano Vergine, oggi sul “Fatto quotidiano”, “Peninsula Capital è stata creata nel marzo del 2016 da Marsaglia insieme a due manager spagnoli che conoscono bene l’Italia: Borja Prado e Javier de la Rica. […]

Il registro commerciale lussemburghese dice che l’11 dicembre 2018, poco dopo aver concluso l’affare Ntv, Marsaglia e de la Rica cedono le quote detenute in quattro società di gestione del gruppo Peninsula […] a due imprese costituite nella zona franca di Sharjah, che oltre ad essere uno dei sette Emirati Arabi è anche un paradiso fiscale, dove non si pagano imposte sugli utili societari né sul rimpatrio dei capitali.

Le due società si chiamano Casan Holding e Mbb Holding. Il prezzo della compravendita non viene pubblicato sul registro commerciale.

Sempre l’11 dicembre 2018, i due veicoli emiratini rivendono queste azioni alla lussemburghese Peninsula Holding, controllata con quote uguali dalle stesse società emiratine.

Prezzo pagato: 19,2 milioni di euro, di cui 16,5 milioni versati cash.

L’operazione sembra non avere senso economico, a meno che si tratti di uno schema di ottimizzazione fiscale il cui obiettivo è spostare nell’emirato di Sharjah parte dei profitti realizzati con Peninsula.

È così? Casan Holding e Mbb Holding sono di proprietà rispettivamente di Marsaglia e De la Rica? […] Di sicuro c’è il fatto che il 28 luglio del 2021 Marsaglia ha lasciato il suo ruolo di amministratore di Peninsula, e lo stesso giorno l’emiratina Casan Holding ha venduto tutte le sue azioni di Peninsula.

Ora Marsaglia è un consigliere d’amministrazione di Generali. Ha creato un nuovo fondo d’investimento, chiamato Azzurra Capital e registrato a Dubai. Secondo un documento presente sul registro del commercio britannico, da aprile del 2019 risiede negli Emirati”.

Ps. Italo – NTV oggi è sotto osservazione di Aponte, che avrebbe come consulente Jean Sarkozy.

LA VENDITA DI NTV AL FONDO AMERICANO GIP NEL 2018 HA FRUTTATO A NICOLAS SARKOZY TRE MILIONI DI EURO PER UNA CONSULENZA AL FONDO “PENINSULA CAPITAL” CHE DI NTV AVEVA IL 12,8% - MA C’E’ UN’ANOMALIA: I SOLDI SUL CONTO DI SARKO ALLA FILIALE ROTHSCHILD DI PARIGI SONO ARRIVATI MA I DIRIGENTI DEL FONDO NEGANO L'ACCORDO (“MAI INGAGGIATO UN ADVISOR PER QUELLA OPERAZIONE. NESSUNO HA PAGATO SARKOZY”) - ALLORA I SOLDI DA DOVE ARRIVANO? DUE FONTI INTERNE A “PENINSULA” SOSTENGONO CHE A FINANZIARE L’OPERAZIONE NTV E A PAGARE L’EX PRESIDENTE SAREBBERO STATI GLI EMIRATI ARABI…

