“L’ITALIA È COME PLUTONE, UN PIANETA IN FUGA DALL’EUROPA” – GOLDMAN SACHS USA UNA METAFORA SPAZIALE PER INFILZARE IL NOSTRO PAESE IN UN RAPPORTO INTERNO: L’AUMENTO DEL COSTO DEL DEBITO METTE ROMA AI MARGINI DELLA GALASSIA EUROPEA, PIÙ LONTANO DAL SOLE ANCHE RISPETTO ALLA GRECIA – LA BANCA D’AFFARI CONSIDERA SOLO IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO, MA PARAGONARE L’ITALIA ALLA GRECIA O AL PORTOGALLO NON HA SENSO: LA RICCHEZZA PRIVATA, L'EXPORT E IL MACIGNO DEL DEBITO...