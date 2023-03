19 mar 2023 09:12

CHE SMACCO PER CREDIT SUISSE: QUASI FALLITA E VENDUTA ALLA PRINCIPALE RIVALE – GIÀ OGGI DOVREBBE ARRIVARE L’UFFICIALITÀ DEL SALVATAGGIO DELLA BANCA DA PARTE DELLA CONCORRENTE UBS, PRIMO ISTITUTO DEL PAESE. PER EVITARE PROBLEMI DI ANTITRUST, PROBABILMENTE SARÀ SCORPORATA LA DIVISIONE DI INVESTMENT BANKING, E UBS SI TERRÀ SOLO LE UNITÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE – NON CI SONO ALTERNATIVE, E DAGLI USA SONO IN FORTE PRESSING PER CHIUDERLA VELOCEMENTE