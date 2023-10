4 ott 2023 17:19

CHE SMACCO PER TRUMP! – PER LA SECONDA VOLTA IN TRE ANNI, L'EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI NON È RIUSCITO A ENTRARE NELLA CLASSIFICA DEI 400 UOMINI PIÙ RICCHI D'AMERICA STILATA DA “FORBES” (E DOMINATA DA MUSK E BEZOS) – THE DONALD, CHE VANTA UNA FORTUNA DI 2,6 MILIARDI DI DOLLARI, HA VISTO CALARE IL SUO PATRIMONIO DI 600 MILIONI NELL'ULTIMO ANNO. A PESARE È SOPRATTUTTO IL FLOP DEL SOCIAL NETWORK “TRUTH”, IL CUI VALORE È CROLLATO…