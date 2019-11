11 nov 2019 11:15

CHE VI RICORDA? L'ACCIAIO INGLESE SARÀ ''SALVATO'' DAI CINESI PER 70 MILIONI DI STERLINE (DUE SPICCI). BRITISH STEEL ERA STATA MESSA IN LIQUIDAZIONE COATTA DOPO CHE GREYBULL CAPITAL, CHE AVEVA ACQUISTATO L'AZIENDA PER UNA STERLINA DA TATA (ARIECCO GLI INDIANI), NON È RIUSCITO A OTTENERE FINANZIAMENTI PER CONTINUARE LE SUE OPERAZIONI - AMORALE DELLA FAVA: L'ACCIAIO EUROPEO HA BISOGNO DEI SOLDI DI CINESI E INDIANI, CHE INVESTONO IN PERDITA IN CAMBIO DI ALTRI VANTAGGI POLITICI/ECONOMICI