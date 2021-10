CHI L'AVREBBE MAI DETTO: LE RICETTE E IL DECOUPAGE VALGONO 39 MILIARDI DI DOLLARI - PAYPAL SAREBBE PRONTA A SPENDERE UNA MONTAGNA DI SOLDI PER ACQUISTARE “PINTEREST”, IL SITO UTILIZZATO IN TUTTO IL MONDO PER PUBBLICARE RICETTE, OUTFIT E ARREDAMENTO FAI DA TE – ALLA SOCIETÀ DI PAGAMENTI ONLINE CON OLTRE 250 MILIONI DI UTENTI FA MOLTA GOLA IL MERCATO DEL COSIDDETTO “SOCIAL TRADING”, ESPLOSO NEL PERIODO DELLA PANDEMIA…

Da “il Giornale”

PayPal, la società di pagamenti online con 250 milioni di utenti che ebbe tra i suoi fondatori anche Elon Musk, è interessata ad acquistare Pinterest in un business da circa 39 miliardi di dollari.

La notizia, non confermata da fonti ufficiali, è stata data da Bloomberg secondo cui le società hanno discusso un prezzo potenziale di 70 dollari per azione per Pinterest, la piattaforma gratuita che ha ormai 400 milioni di utenti.

Un boom dovuto all'unicità di questo social, utilizzato in tutto il mondo come fonte di ispirazione per ricette, viaggi, outfit, arredamento e molto altro. In Borsa il titolo Pinterest ha spiccato il volo e guadagnando oltre il 13%, mentre Paypal ha ceduto il 3,42%.

L'acquisizione potrebbe avere un senso dato che PayPal ha ampiamente beneficiato del boom dello shopping online dall'inizio della pandemia. Una potenziale acquisizione di Pinterest, secondo gli analisti, potrebbe spingere l'azienda nel «social trading» o «commercio sociale» dato che postare su Pinterest è gratuito, uno spazio ritenuto in crescita e su cui altri giganti della tecnologia stanno già lavorando.

PAYPAL paypal 2 paypal 5 peter thiel, elon musk fondatori di paypal