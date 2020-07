CHI COMANDA NELL’E-COMMERCE? - JACK MA HA DECISO DI QUOTARE IN BORSA “ANT GROUP”, LA PIATTAFORMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI CHE RIVALEGGIA CON GOOGLE, APPLE E SAMSUNG: LA VALUTAZIONE POTREBBE SUPERARE I 200 MILIARDI DI DOLLARI - EBAY, CHE CAMBIA STRATEGIA AZIENDALE, PUNTA A FARE CASSA CEDENDO PER CIRCA 8 MILIARDI DI DOLLARI LA DIVISIONE PUBBLICITARIA AI NORVEGESI DI ADEVINTA - CHE FARÀ AMAZON?

Fabrizio Goria per “la Stampa”

jack ma

Alibaba da un lato. Ebay dall'altro. Sullo sfondo, il dominio del commercio elettronico, con le sue due regine, la statunitense Amazon e la cinese Jingdong. Sono giorni di fermento per le società di internet. Ant Group, cioè Alipay, la piattaforma di pagamenti elettronici che rivaleggia con Google, Apple e Samsung, ha deciso la sua quotazione in Borsa. Di contro, Ebay punta a fare cassa cedendo per circa 8 miliardi di dollari la divisione pubblicitaria ai norvegesi di Adevinta. Ora si attendono le contromosse di Jeff Bezos.

ANT GROUP - ALIPAY

Le vendite online sono aumentate a doppia cifra durante i confinamenti per il Covid-19. I lockdown hanno spinto le compagnie come Alibaba, Amazon e Ebay, che ora puntano a massimizzare la nuova posizione ottenuta. Jack Ma, fondatore del colosso cinese, ha deciso di aprire l'unità finanziaria del suo gruppo al mercato dei capitali. Non però a Wall Street. Shanghai e Hong Kong le piazze finanziarie prescelte per l'offerta pubblica iniziale (o Ipo) di Ant.

La valutazione potrebbe superare i 200 miliardi di dollari. Più di Bank of America. Una cifra che pone Ant al primo posto nella classifica degli "unicorni", ovvero le società non listate con una quotazione potenziale superiore al miliardo di dollari. L'offensiva è su un doppio fronte. Ad Apple e Google sul mercato dei pagamenti, ad Amazon su quello dei servizi integrati per le imprese.

ebay

La scelta di Ma sul collocamento di Ant arriva quasi insieme alla decisione di Ebay di cambiare modello di sviluppo. Da mercatino delle pulci basato sulle aste, la compagnia è diventata sempre più come Amazon. Senza però averne la potenza di fuoco. Il nuovo amministratore delegato Jamie Iannone ha deciso di tornare alle origini. E rientra in questo ambito l'idea di uscire dal mercato pubblicitario. Primo, perché meno profittevole che nel recente passato.

Secondo, come fa notare la banca statunitense Wells Fargo, perché «in questo modo Ebay può aumentare la liquidità di cassa, utile nel medio-lungo termine». Crescono infatti i timori riguardo la tenuta economica degli Stati Uniti, vulnerabile a una seconda ondata di contagi in autunno. Amazon, che ha annunciato 1600 assunzioni in Italia (tutte a tempo indeterminato), risponderà a questi colpi?

JEFF BEZOS ALLA CONFERENZA 'WIRED 25'

La compagnia di Bezos ha dimostrato che le vendite non sono l'unica fonte dei suoi ricavi. Dei 75,5 miliardi di dollari di ricavi nel primo trimestre, la divisione dei servizi in cloud Amazon web services (Aws) ne ha fatti segnare più di 10 miliardi. Se è vero che la mossa di Ebay non sembra in grado di scalfire Bezos, Ant potrebbe rosicchiare quote di mercato proprio alla parte con i margini più elevati di Amazon, il cloud.