Mentre l’ottuagenario Cavaliere Pompetta si trastulla con il ‘’Grande Fratello Vip’’, perduto dietro le curve di una diabolica Delia Duran impegnatissima a lesbicare la prima che le capita al tiro, la sua famiglia allargata mostra segni di nervosismo.

L’allarme rosso è suonato durante i giorni della corsa al Quirinale quando Berlusconi fu ricoverato d’urgenza al San Raffaele e per quattro giorni la sua vita fu davvero appeso a un filo, al punto che, dai figli a Confalonieri, tutti si scapicollarono al capezzale, preoccupatissimi. Poi l’anestetista-factotum Zangrillo fece il solito miracolo e Silvio resuscitò.

Fu durante quelle ore di tregenda, a un passo dalla tragedia, che si fece largo la domanda delle cento pistole: chi comanderà dopo Silvio? Un impero mediatico che vede attualmente la primogenita Marina a capo della Fininvest e Piersilvio al comando di Mediaset, mentre i tre figli partoriti da Veronica Lario saranno partecipi dell’eredità.

E qui viene il “bellum”: se il tenero Piersilvio sarebbe in modalità “vendesi tutto”, la coriacea Marina non ci penserebbe proprio: qui non si liquida niente, gestisco tutto io. In mezzo ci sono i pargoli di Veronica, da sempre lontani dal business di famiglia, che però hanno un dialogo abbastanza buono con Piersilvio. Mentre non si può dire la stessa cosa con Marina. Mentre gli eredi discutono, Silvio si sta attivando con i suoi a magnificare le qualità sexy di Delia Duran, alla quale vorrebbe che le affidassero un programmino…

