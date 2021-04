OLIO EVO? NON ME LA BEVO - SETTE MISCELE DI OLI SU 15, COMUNITARI E NON, SI SPACCIANO PER EXTRAVERGINI MA IN REALTÀ NON LO SONO - IL DATO ARRIVA DALL’ANALISI DEL MENSILE “IL SALVAGENTE”: NESSUN DANNO PER LA SALUTE, SOLO UN UNA FREGATURA PER IL PORTAFOGLIO, VISTO CHE TRA UNA CATEGORIA E L’ALTRA I COSTI AUMENTANO DAL 30 AL 50% IN PIÙ...