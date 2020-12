CHI SALVERÀ LA SALVA-MEDIASET DA BRUXELLES? - IL FRANCESE BRETON (EUROCOMMISSARIO AL MERCATO INTERNO) HA MANDATO UNA LETTERACCIA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER CENSURARE LA NORMA CHE METTE AL RIPARO IL BISCIONE DALLA SCALATA DEI FRANCESI. SIA NEL MERITO CHE NELLA PROCEDURA, SAREBBE CONTRARIA AI TRATTATI. E ORA COSA FARÀ L'AGCOM, CHIAMATA A ESPRIMERSI SU MEDIASET/VIVENDI?

Estratto dall'articolo di Alberto D’Argenio e Claudio Tito per “la Repubblica”

PIER SILVIO BERLUSCONI

Bruxelles blocca la norma salva-Mediaset. E lo fa con un atto formale.

Una lettera spedita venerdì scorso e recapitata negli uffici del ministero dello Sviluppo Economico (…) proprio alla vigilia di un probabile nuovo intervento del Tar sul congelamento delle azioni del Biscione acquisite dal gruppo francese. E soprattutto dopo che la procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti dei vertici di Vivendi mettendo sul banco le accuse di «manipolazione del mercato» e «ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza».

pier silvio e silvio berlusconi

Il governo italiano a novembre scorso era sceso in campo con un emendamento, approvato in via definitiva, al decreto Ristori. Una misura che nella sostanza offriva una difesa a Mediaset rispetto ai tentativi di scalata dell' azienda di Bolloré e De Puyfontaine tenendo conto della posizione dominante dei francesi in un' altra importantissima società che opera nel campo delle telecomunicazioni: Tim.

(…) viene considerata inapplicabile.

Le motivazioni dell' esecutivo comunitario sono di ordine procedurale e sostanziale. Una valutazione che appunto potrebbe produrre effetti sull' orientamento dell' Agcom che proprio oggi - come annunciato pubblicamente dal suo presidente dovrebbe aprire un' indagine sul tentativo di scalata di Vivendi e sull' udienza - prevista per mercoledì - in cui il Tar potrebbe esprimersi sulla richiesta di sospensione inoltrata dal colosso francese.

BOLLORE'

(…)

Nel documento traspaiono inoltre i dubbi di merito. Che vanno da una possibile violazione della libertà di stabilimento garantita dai trattati Ue a un intervento sproporzionato. Insomma una legge incoerente con i Trattati comunitari.

(…) Per Bruxelles la salva- Mediaset potrebbe incappare negli stessi difetti della Gasparri e non dovrebbe essere applicata fino a un esame formale Ue e, in caso contrario, il giudice nazionale può dichiararla inefficace. (…)

THIERRY BRETON EMMANUEL MACRON therry breton ursula von der leyen 1