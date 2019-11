Federico De Rosa per il “Corriere della Sera”

berlusconi bollore vivendi mediaset

Salvo sorprese dell' ultima ora, ritenute improbabili, oggi pomeriggio Mediaset e Vivendi si presenteranno al Tribunale di Milano senza aver trovato un accordo. La giudice Elena Riva Crugnola aveva di concesso tempo fino ad oggi per una conciliazione, nell' ambito del ricorso presentato da Vivendi per bloccare le delibere attraverso cui gli azionisti di Mediaset hanno approvato la fusione con Mediaset Espana e lo statuto della nuova holding olandese Media for Europe. Il giudice ha sospeso le delibere in attesa della conciliazione. Molto probabilmente i legali di Vivendi oggi chiederanno una nuova sospensiva fino a che non verrà emessa l' ordinanza.

vincent bollore

Gli avvocati dei due gruppi (Sergio Erede e Carlo Montagna di BonelliErede per Mediaset, Giuseppe Scassellati-Sforzolini e Ferdinando Emanuele di Cleary Gottlieb per Vivendi) hanno negoziato a fronte della disponibilità di Vivendi a vendere parte del 28,8% che detiene in Mediaset - il 20% conferito a Simon Fiduciaria -, ma è rimasta la distanza sul prezzo: 2,77 euro offerti dal Biscione a fronte di 3,66 euro del valore di carico delle azioni per i francesi. Ieri sera l' agenzia Ansa ha riferito di una disponibilità del gruppo di Vincent Bolloré a vendere a 3,25 euro.

pier silvio berlusconi ai palinsesti mediaset 2018 vincent bollore

«La controparte conosce la nostra posizione» ha risposto a stretto giro un portavoce di Cologno In teoria c' è ancora qualche ora di tempo per trovare un' intesa, ma entrambe le parti sembrano aver accantonato la possibilità. Mediaset ha convocato per questa mattina il consiglio per modificare gli articoli dello Statuto contestati dai francesi e convocare l' assemblea. Si tratta degli articoli che riguardano i criteri per la richiesta e l' assegnazione del voto multiplo e la soglia rilevante per l' Opa, fissata al 25%. Con questa mossa il Biscione punta a sanare la delibera impugnata da Vivendi e ottenere il via libera del Tribunale. I legali dei francesi potrebbero tuttavia contestare anche la «sanatoria».

vincent bollore

La battaglia insomma sembra destinata a proseguire (insieme probabilmente alle trattative). Mediaset al momento non può procedere con il riassetto, visto che Vivendi è riuscita a bloccare la fusione tra Mediaset e Mediaset Espana. Ma potrebbe comunque portare avanti il piano di Media for Europe e trasferire in Olanda le partecipazioni di controllo nelle tv in Italia e Spagna più il 15% di ProSiebensat.1.

berlusconi mediaset pier silvio berlusconi ai palinsesti mediaset 2018