CHIAMATA PERSA PER ILIAD – VODAFONE RIFIUTA L’OFFERTA DI FUSIONE AVANZATA DALLA COMPAGNIA FRANCESE, CHE AVEVA PROPOSTO DI UNIRE LE ATTIVITÀ DEI DUE GRUPPI IN ITALIA – L’ULTIMA OFFERTA DI ILIAD ERA UNA JOINT VENTURE AL 50% CHE VALUTAVA 10,45 MILIARDI VODAFONE ITALIA. CHE CONFERMA L’INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE: “CONTINUERANNO CON ALTRI SOGGETTI”

ILIAD, RIFIUTATA NOSTRA ULTIMA OFFERTA PER VODAFONE ITALIA

(ANSA) - Vodafone ha rifiutato l'offerta di Iliad per unire le attività dei due gruppi in Italia. Lo annuncia la società francese in una nota in cui segnala che proseguirà a questo punto la sua strategia di crescita stand alone. L'ultima proposta di Iiad, a seguito di quella presentata il 18 dicembre, era di creare una joint venture al 50% ciascuno che attribuiva alle attività di Vodafone in Italia un enterprise value di 10,45 miliardi e a Iliad di 4,25 miliardi.

La nuova offerta presentata da Iliad a Vodafone Italia lo scorso 18 dicembre - si legge in una nota - è stata "ulteriormente migliorata". In particolare quest'ultima avrebbe potuto beneficire di "6,6 miliardi di euro di proventi in contanti e 2 miliardi di euro di finanziamento soci, oltre a una quota del 50% della nuova società" frutto della fusione.

Iliad invece avrebbe incassato "0,4 miliardi di euro in contanti e un finanziamento da soci per 2 miliardi di euro" L'offerta ritoccata negi ultimi giorni da Iliad avrebbe consentito di creare, secondo l'offerente, "la migliore combinazione possibile nell'interesse di tutta la filiera delle telecomunicazioni". A seguito del rifiuto, il gruppo Iliad prevede comunque di proseguire la propria crescita autonoma in Italia, forte dei 10,5 milioni di utenti totalizzati dal lancio nel maggio del 2018 e di oltre 1 miliardo di ricavi nell 2023.

VODAFONE, INTERROTTO CON ILIAD, CONTINUIAMO CON ALTRI

(ANSA) - Vodafone Italia conferma l'interruzione delle trattative con Iliad e prosegue invece il confronto con altri soggetti. Lo riferisce un portavoce del gruppo sottolineando che "a dicembre abbiamo comunicato che stiamo esplorando opzioni con diverse parti in Italia. Abbiamo interrotto le discussioni con Iliad, mentre continuano le interlocuzioni con altre parti".

