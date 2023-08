UN CHIP PER DOMARLI – IL BOOM IN BORSA DI NVIDIA, IL PRIMO PRODUTTORE DI CHIP A SUPERARE I 1000 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE, È DOVUTO A “H100 TENSOR CORE”, IL SOLO SUPERPROCESSORE CAPACE DI FORNIRE LA NECESSARIA POTENZA DI CALCOLO AI SOFTWARE COME CHATGPT. PER QUESTO ANCHE I SAUDITI ORA NE ORDINANO MIGLIAIA DI PEZZI A SETTIMANA – L'ASCESA DEL FONDATORE E CEO DI NVIDIA, JENSEN HUANG, DALLE SCHEDE VIDEO ALL'ILLUMINAZIONE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE...

1 - IL MOTORE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UN SUPER PROCESSORE DA 40MILA DOLLARI

Estratto dell’articolo di Biagio Simonetta per “Il Sole 24 Ore”

Il 25 agosto del 2022, esattamente un anno fa, il titolo di Nvidia era scambiato attorno ai 179 dollari. La società stava attraversando un periodo abbastanza desolante. Il mercato del gaming - che da sempre era stato il migliore alleato dell’azienda di Jensen Huang- era in contrazione, gli investimenti delle aziende nei data center si sgonfiavano […]

Un mix letale per Nvidia, colosso dei chip di memoria con una storia ultra-trentennale nella Silicon Valley dei miracoli. […] E in pochi mesi la capitalizzazione di mercato era scivolata attorno ai 300 miliardi di dollari, bruciando oltre metà del suo valore. Un’emorragia enorme, che faceva di Nvidia una delle società più colpite dal bear market che ha scosso la Borsa di New York nel 2022 […]

Rispetto a quel 25 agosto, oggi le azioni di Nvidia sono cresciute di circa il 180% (più del 200%, se il timing iniziale è impostato al 1 gennaio 2023). E l’artefice di questa crescita straordinaria ha un nome ben preciso: Nvidia H100 Tensor Core. Questa Gpu, complice l’arrivo di ChatGPT, è diventata ingrediente indispensabile nel nuovo mondo travolto dall’Intelligenza Artificiale generativa, perché è forse il solo processore capace di fornire la necessaria potenza di calcolo ai software come ChatGPT.

E grazie a questo, sono bastati sei mesi a Nvidia per battere ogni record, e diventare il primo produttore di chip al mondo a infrangere il muro dei 1000 miliardi di capitalizzazione. H100 spiega benissimo cosa c’entra Nvidia con l’Intelligenza Artificiale. E perché la sua crescita incontrastata a Wall Street è arrivata con l’esplosione dell’AI generativa di ChatGPT.

Anche perché Nvidia è nota al grande pubblico per le sue schede grafiche. Il logo dell’azienda californiana compare da anni sui Personal Computer di mezzo mondo, attestando la presenza dei suoi chip al loro interno. Il treno Intelligenza Artificiale, però, lo ha preso grazie alla Gpu “H100”, dove H definisce la nuova architettura di questi chip, denominata Hopper (dal nome della pioniera americana della programmazione, Grace Hopper, ndr).

È proprio questo chip, prodotto solo dall’azienda di Jensen Huang, a fare la differenza nel mondo dell’AI. È una delle Gpu più potenti mai costruite da Nvidia, ed è stata rilasciato nel 2022. Prezzo di lancio: 40mila dollari. Oggi H100 è l’hardware più ricercato al mondo, con aziende come Google e OpenAI che fanno a gara per accaparrarselo, e con Paesi desiderosi di AI generativa (come gli Emirati Arabi) che ne ordinano migliaia di pezzi a settimana.

[…] Oggi H100 - coi suoi 80 miliardi di transistor - è diventato improvvisamente la merce più popolare e ricercata nella Silicon Valley. «Siamo passati da un anno piuttosto difficile (il 2022, ndr) a un’improvvisa inversione di tendenza», ha detto il ceo di Nvidia qualche settimana fa, confermando come il successo del chatbot lanciato da OpenAI sia stato la vera svolta: «Ha creato una domanda immediata».

[…] Un prodotto che, come detto, adesso fa gola anche ai Paesi del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita si sono recentemente assicurati l’accesso a migliaia di chip Nvidia e hanno già sviluppato il proprio modello di linguaggio di grandi dimensioni open source, noto come Falcon, presso il Technology Innovation Institute di proprietà statale a Masdar City, Abu Dhabi. Tutto oro colato per Nvidia.

2 – MR JENSEN, IL VISIONARIO DA TAIWAN AL NASDAQ

Estratto dell'articolo di B. Sim. per “Il Sole 24 Ore”

Un visionario autentico, ormai da molti anni fra i Ceo più seguiti della Silicon Valley. Jen-Hsun Huang, chiamato da tutti semplicemente Jensen, non è solo l’uomo che ha fondato Nvidia, ma è anche quello che ha cambiato volto a questa società, cogliendo con largo anticipo le opportunità celate dietro all’Intelligenza Artificiale.

Nato il 17 febbraio 1963 a Tainan, lasciò Taiwan per trasferirsi negli Stati Uniti quando non aveva ancora 10 anni. […] Successivamente si specializzò alla Stanford University, dedicando tempo ed energie al mondo dei semiconduttori. Fu probabilmente proprio a Stanford che Jen-Hsun Huang “Jensen” immaginò per la prima volta Nvidia, anche se prima di fondare la sua società, Jensen va a farsi le ossa in una delle società con più storia nel mondo dei chip: AMD.

La scintilla Nvidia scoppiò durante un incontro con Chris Malachowsky e Curtis Priem (gli altri due co-fondatori della società). Era il 1993, e fra i personal computer più venduti c’era ancora il Commodore 64. Huang e i suoi soci intravidero una grande opportunità all’orizzonte: rivoluzionare l’elaborazione grafica.

Così crearono una tecnologia che avrebbe portato all’accelerazione Gpu (Graphics Processing Unit). Sei anni più tardi, nel 1999, Nvidia lanciò la sua prima scheda video, la GeForce 256. Una Gpu rivoluzionaria che ha stabilito nuovi standard nell’industria dei videogiochi e dell’elaborazione grafica.

Ma Huang, che è da sempre considerato un pioniere, non si è mai fermato. E nell’ultimo decennio - dopo aver fatto di Nvidia la più importante società al mondo nel settore delle schede video - ha deciso di spingere l’azienda oltre i confini dell’elaborazione grafica tradizionale, spingendo forte sulle innovazioni legate all’Intelligenza Artificiale.

Il vero punto di svolta per Jensen e per Nvidia è arrivato proprio con l’ascesa dell’AI e del deep learning. Le Gpu di Nvidia si sono infatti rivelate strumenti incredibilmente potenti per l’addestramento delle reti neurali (la spina dorsale dell’AI, ndr). […]

