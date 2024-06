UN CHIP PER DOMARLI - "NVIDIA", IL PRINCIPALE PRODUTTORE DI MICROPROCESSORI CHE ALIMENTANO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, È DIVENTATA LA COMPAGNIA CON IL VALORE PIÙ ALTO AL MONDO, CON OLTRE 3.336 MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE - L'AZIENDA AMERICANA HA SUPERATO MICROSOFT GRAZIE AL BOOM DELL'IA NEGLI ULTIMI DUE ANNI, CON IL TITOLO A WALL STREET CHE È SALITO DEL 173% DALL'INIZIO DEL 2024…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per "la Repubblica"

La consacrazione dei microchip destinati all'Intelligenza artificiale è arrivata direttamente da Wall Street: Nvidia è diventata la compagnia con il valore complessivo più alto al mondo. Ha detronizzato per la prima volta Microsoft. Le azioni del gigante dei chip sono cresciute del 3,2 per cento fino a un valore di 135.21 dollari ad azione, portando la capitalizzazione a 3.336 miliardi di dollari. Microsoft è a 3.325 miliardi e le sue azioni sono scese dello 0,2 per cento. Apple, reduce dalla presentazione in grande stile delle nuove tecnologie legate all'IA, ha ceduto l'1,3 per cento, assestandosi a un valore di 3.278 miliardi.

Appena quindici mesi fa Nvidia aveva raggiunto il valore di mercato di un trilione di dollari. […]. Nvidia ha consolidato la sua posizione di guida nella realizzazione di super chip di ultima generazione, quelle ritenute chiave per alimentare tecnologie trasformative come il ChatGpt. […] Tutti vogliono Nvidia, anche se nessuno sa bene dove porterà.

Ma la domanda per i processori più avanzati ha superato l'offerta e fatto salire il valore di ogni pezzo: il new Blackwell chip, presentato a marzo, costa tra i 30 e 40 mila dollari. Il Blackwell Superchip arriva a 70 mila. […] Dall'inizio dell'anno il titolo era salito del 173 per cento, una cifra mostruosa se comparata al +19 per cento registrato da Microsoft, che sull'intelligenza artificiale ha investito dieci miliardi di dollari. Anche altri Big Tech come Meta e la compagnia genitore di Google, Alphabet, hanno puntato tutto sulle tecnologie emergenti e si stanno sfidando per dominare il mercato.

Nvidia appare in tutte le richieste, controlla l'80 per cento del mercato mondiale. […] Fondata nel 1992 da tre scienziati informatici, Jensen Huang, che è anche l'attuale presidente, Chris Malachowsky e Curtis Priem, l'azienda è diventata prima un punto di riferimento per la grafica digitale. I suoi microchip alimentavano l'industria dei videogiochi, […]

Una decina di anni fa Nvidia è passata alla produzione di chip destinati all'intelligenza artificiale. La svolta due anni fa con la nascita del ChatGpt, il programma di IA più popolare al mondo, messo in campo da OpenAI. Da quel momento gli investimenti nel settore sono impazziti. Nvidia ha fornito chip destinati a vari campi, dalla robotica alla sanità, facendo dei propri prodotti un elemento universale e non solo per il mercato americano. Anche cinesi e arabi si riforniscono da Nvidia[…] Per passare da mille a duemila miliardi di capitalizzazione Nvidia ha impiegato nove mesi. Per superare i tremila, solo tre mesi.

