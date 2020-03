8 mar 2020 16:13

CHIUDERE LA BORSA, PLEASE – “CON 3/4 DEL PAESE DI FATTO CHIUSO NON CREDO SIA UNA BELLA IDEA LASCIARE I MERCATI FINANZIARI APERTI, SAPPIAMO TUTTI COME ANDRÀ A FINIRE: LA RICCHEZZA MOBILIARE DEGLI ITALIANI ESPOSTA ALLA FALCE DEGLI SPECULATORI SHORTISTI - CHE SENSO HA CASTRARE IL PIL CHIUDENDO, GIUSTAMENTE, LE ATTIVITÀ, MA LASCIARE APERTO IL MERCATO CHE NE DETERMINA IL PREZZO? OVVIAMENTE ESSO SARÀ MASSACRATO A SENSO UNICO”