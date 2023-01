CI FACCIAMO UN SACCO DI PIPPE SULL'AUTO ELETTRICA, MA SE NON ABBASSANO I PREZZI RIMARRANNO UN PRIVILEGIO PER RICCHI – L'ANNO SCORSO SOLTANTO IL 10% DEI VEICOLI VENDUTI GLOBALMENTE ERA ELETTRICO: LE VENDITE SONO AUMENTATE IN TUTTO IL MONDO MA LA TANTO DECANTATA TRANSIZIONE ECOLOGICA È ANCORA MOLTO LONTANA - LE AUTO ELETTRICHE POTREBBERO SUPERARE NEL BREVE PERIODO QUELLE ALIMENTATE A DIESEL O BENZINA SOLO IN CINA. GUARDA CASO, IL PAESE DOVE PRODUCONO VEICOLI LOW COST...

Articolo de “The Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Secondo nuovi dati e stime, l'anno scorso le vendite di veicoli elettrici sono aumentate in tutto il mondo, soprattutto grazie alla forte crescita in Cina e in Europa, dando sollievo a un mercato automobilistico ancora in generale colpito da preoccupazioni economiche, inflazione e interruzioni della produzione.

Se negli Stati Uniti i veicoli elettrici rappresentano ancora una frazione delle vendite di automobili, in Europa e in Cina la loro quota sul mercato totale sta diventando consistente e, con l'affermarsi di questa tecnologia, stanno influenzando sempre più le sorti del mercato automobilistico.

A livello mondiale, l'anno scorso le vendite di veicoli elettrici hanno superato un traguardo fondamentale, raggiungendo per la prima volta una quota di mercato del 10% circa. Le vendite globali di veicoli completamente elettrici hanno totalizzato circa 7,8 milioni di unità, con un aumento del 68% rispetto all'anno precedente, secondo le ricerche preliminari di LMC Automotive e EV-Volumes.com, gruppi di ricerca che seguono le vendite di automobili – scrive il WSJ.

Ralf Brandstätter, responsabile delle attività di Volkswagen AG in Cina, ha dichiarato venerdì ai giornalisti che i veicoli elettrici continueranno ad espandersi rapidamente e che la Cina potrebbe presto raggiungere un punto in cui le vendite di veicoli convenzionali inizieranno a diminuire in modo permanente, mentre i veicoli plug-in conquisteranno una quota di mercato maggiore.

"L'anno scorso un veicolo su quattro che abbiamo venduto in Cina era un plug-in, e quest'anno sarà un veicolo su tre", ha dichiarato Brandstätter. "Non abbiamo ancora raggiunto il punto di svolta, ma contiamo di arrivarci tra il 2025 e il 2030".

Secondo LMC Automotive, i veicoli completamente elettrici hanno rappresentato l'11% delle vendite totali di auto in Europa e il 19% in Cina. Insieme ai veicoli ibridi plug-in, che possono essere collegati per ricaricare la batteria ma hanno anche un piccolo motore a combustione, la quota di veicoli elettrici venduti in Europa è salita al 20,3% del totale lo scorso anno, secondo EV-Volumes.com.

In Germania, il più grande mercato automobilistico europeo, i veicoli elettrici hanno rappresentato il 25% della produzione di nuovi veicoli lo scorso anno, secondo la VDA, l'associazione dei produttori automobilistici tedeschi. A dicembre, nel Paese sono stati venduti più veicoli elettrici che auto convenzionali.

Le vendite di auto nuove sono diminuite complessivamente di circa l'1% a 80,6 milioni di veicoli, secondo i dati LMC, con una crescita di quasi il 4% in Cina che ha contribuito a compensare il calo dell'8% negli Stati Uniti e del 7% in Europa, colpita dall'indebolimento dell'economia globale, dall'impennata dei costi energetici, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dalla guerra in Ucraina.

Bayerische Motoren Werke AG, il produttore tedesco di auto di lusso, è stato uno dei tanti produttori che l'anno scorso ha visto aumentare le vendite di modelli plug-in anche se le vendite complessive sono diminuite. BMW ha registrato un calo del 5% nelle vendite totali di auto nuove, ma le vendite di veicoli elettrici sono più che raddoppiate lo scorso anno.

"Siamo fiduciosi di poter ripetere questo successo l'anno prossimo, perché abbiamo un portafoglio ordini ancora elevato per i modelli completamente elettrici", ha dichiarato questo mese il responsabile delle vendite di BMW Pieter Nota, commentando la crescita delle vendite di modelli elettrici.

VW, il più grande produttore europeo per vendite, ha dichiarato giovedì che le vendite complessive di auto nuove sono scese del 7% a 8,3 milioni di veicoli lo scorso anno, ma le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 26% a 572.100 unità. I dati di vendita comprendono la vasta gamma di marchi dell'azienda, tra cui VW, il produttore di auto sportive Porsche, il marchio di auto di lusso Audi e i marchi di autovetture Skoda e Seat.

La maggior parte delle vendite di veicoli elettrici di VW è avvenuta in Europa, ma la crescita delle vendite è stata più forte in Cina e negli Stati Uniti, ha dichiarato l'azienda.

Altri produttori hanno registrato un divario simile, con una forte crescita delle vendite di auto elettriche - favorita in parte dalla disponibilità di una gamma più ampia di modelli oltre al leader di mercato Tesla Inc - e vendite deboli o in calo di veicoli convenzionali. Ford Motor Co. Ltd., Mercedes-Benz Group AG e BMW hanno dichiarato che le loro vendite di veicoli elettrici sono più che raddoppiate nel 2022, mentre le vendite totali di veicoli sono diminuite.

Le case automobilistiche europee hanno concentrato la produzione e la vendita di veicoli elettrici sui mercati nazionali, nel tentativo di rispettare le normative dell'Unione Europea sulle emissioni. L'anno scorso hanno anche iniziato a espandere in modo più aggressivo la loro attività di veicoli elettrici in altri importanti mercati, in particolare in Cina e negli Stati Uniti.

In Cina, che l'anno scorso ha rappresentato circa i due terzi delle vendite globali di auto completamente elettriche, i produttori nazionali stanno guadagnando terreno sui tradizionali produttori di auto occidentali e stanno iniziando a espandersi anche in Europa e negli Stati Uniti.

A livello mondiale, Tesla ha mantenuto il primo posto in una classifica globale di produttori per vendite di veicoli completamente elettrici, seguita dai produttori cinesi BYD Co. e SAIC Motor Corp. e dai marchi del gruppo VW, secondo uno studio pubblicato da Stefan Bratzel, direttore del Center of Automotive Management, un gruppo di ricerca automobilistica in Germania.

Gli Stati Uniti sono in ritardo rispetto alla Cina e all'Europa nella diffusione dei veicoli elettrici, ma l'anno scorso i produttori di auto hanno venduto 807.180 veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti, con un aumento della quota di veicoli completamente elettrici al 5,8% di tutti i veicoli venduti rispetto al 3,2% dell'anno precedente. Tesla è ancora il produttore di veicoli elettrici dominante al mondo, ma i produttori di auto tradizionali stanno riducendo il suo vantaggio con il lancio di nuovi modelli elettrici.

Ford è ora il secondo produttore di veicoli elettrici per vendite negli Stati Uniti, seguito da Hyundai Motor Co. e dalla sua affiliata Kia Corp. Nel frattempo, General Motors Co. Ltd., VW e Nissan Motor Co. hanno perso quote di mercato negli Stati Uniti lo scorso anno.

Gli analisti avvertono che nel 2023 potrebbe essere difficile ripetere la forte performance dei veicoli elettrici dell'anno scorso, poiché le preoccupazioni economiche pesano sui consumatori e gli sconti in denaro sui veicoli elettrici vengono ridotti o eliminati del tutto in alcuni Paesi. L'aumento dei prezzi dell'elettricità in Europa, sulla scia dell'attacco russo all'Ucraina, ha anche diminuito l'attrattiva dei veicoli elettrici rispetto alle auto a combustione.

La Germania ha registrato un'impennata negli acquisti di veicoli elettrici dell'ultimo minuto a dicembre, in quanto i consumatori si sono affrettati ad approfittare degli incentivi governativi prima che venissero tagliati quest'anno. Dal 1° gennaio, i sussidi governativi per l'acquisto di un veicolo elettrico con un prezzo di listino fino a 40.000 euro sono scesi a 4.500 euro dai precedenti 6.000 euro.

Negli ultimi due anni, i produttori di auto, soprattutto in Europa, hanno faticato a trovare componenti chiave come i chip per computer per mantenere la produzione al passo con la domanda. Questo squilibrio tra domanda e offerta è uno dei motivi per cui le case automobilistiche hanno registrato profitti elevati l'anno scorso, nonostante il calo delle vendite.

Con l'indebolimento dell'economia, l'attenuazione dei problemi della catena di approvvigionamento e l'esaurimento delle sovvenzioni, i produttori potrebbero avere maggiori difficoltà a mantenere i prezzi elevati delle auto nuove, dato che inseguono un numero potenzialmente inferiore di clienti acquirenti. Questo potrebbe portare a una spirale di prezzi al ribasso che potrebbe colpire i profitti.

"È probabile che la domanda si indebolisca nel prossimo anno", ha dichiarato Peter Fuss, analista del settore auto di Ernst & Young. "La debolezza dell'economia farà sì che i consumatori al dettaglio e le aziende siano più riluttanti. È possibile che l'offerta superi la domanda e che si ricominci a vedere sconti".

