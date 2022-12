28 dic 2022 18:31

CI VOLEVA UN GOVERNO DI DESTRA PER VENDERE ALITALIA AI TEDESCHI! – LA FIRMA DELL’ACCORDO PRELIMINARE PER LA CESSIONE DI UNA QUOTA DI “ITA” A LUFTHANSA SAREBBE PREVISTA PER FINE GENNAIO – I CRUCCHI SI PRENDEREBBERO TRA IL 35 E IL 40% DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA, E L’INGRESSO OPERATIVO DOVREBBE AVVENIRE IN ESTATE…