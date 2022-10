CIN CIN! - IL GRUPPO CAMPARI INVESTE 600 MILIONI DI EURO PER ACQUISIRE IL 70% DI “WILDERNESS TRAIL DISTILLERY”, MARCHIO DI BOURBON E RYE WHISKEY - E’ UN INVESTIMENTO SU PRODOTTI “PREMIUM” E PER UN PUBBLICO DI FASCIA ALTA - IL PREZZO MEDIO DI UNA BOTTIGLIA VA DAI 55 AI 75 DOLLARI...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Campari Group acquisisce una partecipazione iniziale del 70% in Wilderness Trail Distillery, marchio "super-premium" di bourbon e rye whiskey in forte crescita. Lo si legge in una nota di Campari Group nella quale si sottolinea che la categoria del bourbon diventerà il secondo asse di sviluppo di Campari Group dopo gli aperitivi. Nel 2031 è prevista l'acquisizione della restante quota del 30%, del capitale della società. Nel complesso si tratta di un'operazione da 600 milioni di dollari.

CAMPARI

"La gamma super-premium di bourbon e rye whiskey Wilderness Trail - si legge - andrà a rafforzare ulteriormente il portafoglio di Campari Group facendo leva su una delle categorie in maggiore crescita nel mercato chiave degli Stati Uniti. Wilderness Trail Distillery, situata a Danville, Kentucky, è stata fondata nel 2012 come distilleria artigianale premium con l'obiettivo di produrre bourbon e rye whiskey di altissima qualità. Facendo leva su un'infrastruttura operativa avanzata e versatile, si legge nella nota di Campari, nel 2018 i fondatori hanno lanciato due espressioni proprietarie premium Wilderness Trail: Wilderness Trail Bourbon e Wilderness Trail Rye Whiskey.

WILDERNESS TRAIL DISTILLERY

La gamma di prodotti è stata elevata ulteriormente con l'introduzione di una linea d'alta gamma di bourbon silver label. Il prezzo medio di vendita va da 55 dollari per Wilderness Trail Bourbon, per la bottiglia da 75cl, a 75 dollari e oltre per le espressioni di bourbon invecchiate sei e otto anni. I fondatori nonché attuali azionisti, Shane Baker e Pat Heist, sono esperti di fermentazione con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di whiskey, da sempre riconosciuti come innovatori in progettazione, ricerca e sviluppo e nelle attività di fermentazione e distillazione.

campari

Il processo esclusivo di ammostamento per infusione della distilleria e la tecnica sweet mash consentono una produzione altamente versatile grazie alla molteplicità di cereali e ceppi di lievito utilizzati, e creano bourbon e rye whiskey dal sapore unico. "Siamo entusiasti - dice Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Campari Group - di acquisire una partecipazione di maggioranza nella prestigiosa distilleria Wilderness Trail Distillery.

Integrando il marchio Wilderness Trail, super-premium e in forte crescita, espandiamo e rendiamo ancora più premium il nostro portafoglio di bourbon, che si prepara a diventare il secondo maggiore asse di sviluppo di Campari Group dopo gli aperitivi.

Inoltre, acceleriamo il nostro percorso di premiumisation, rafforzando ulteriormente il portafoglio RARE, la nostra divisione volta ad accelerare la crescita e a sfruttare il potenziale di una gamma selezionata di marchi ed espressioni super e ultra-premium nei nostri principali mercati. Inoltre, abbiamo l'opportunità di aumentare notevolmente la nostra capacità produttiva e il nostro magazzino in invecchiamento per soddisfare la crescita futura dei nostri bourbon premium, tra cui la gamma ad alto potenziale Whiskey Barons, attualmente limitata da vincoli di capacità".