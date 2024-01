DALLA CINA COL FURGONE… ELETTRICO – WANG CHUANFU È L’"ANTI ELON MUSK” DEL DRAGONE: NELL’ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023 LA SUA “BYD” HA SUPERATO PER LA PRIMA VOLTA “TESLA” NEL NUMERO DI AUTO ELETTRICHE VENDUTE – IL 56ENNE CINESE È L’ESATTO OPPOSTO DI MUSK: NATO IN UNA DELLE PROVINCE PIÙ POVERE DEL PAESE, È MOLTO RISERVATO, ODIA I SOCIAL MEDIA E SI È SPOSATO UNA SOLA VOLTA – LE UNICHE COSE CHE I DUE HANNO IN COMUNE SONO LA LORO “DEVOZIONE” ALLA SCIENZA E IL RAPPORTO CONTROVERSO CON I PROPRI DIPENDENTI…

Estratto dell’articolo di Andrea Rinaldi per www.corriere.it

[…] Enzo Ferrari, dopo aver rifiutato di cedere il Cavallino a Henry Ford II, quasi gongolò nello scrivergli che c’era qualcosa al mondo «che i soldi non potevano comprare», accendendo così la voglia di rivalsa e la sfida nelle vetture da corsa. Sessant’anni dopo è sempre un americano a voler spadroneggiare nel nuovo mercato delle quattro ruote, questa volta elettrico: Elon Musk, 52 anni, con Tesla.

La rivalità però dal rosso Ferrari si è spostata al rosso cinese, quello della Byd di Wang Chuanfu, 56 anni. «Ma avete visto che razza di auto fanno?», aveva ironizzato come suo solito Musk. «Fai di più e parla meno», è invece il mantra del riservato Chuanfu che, fedele al motto, ha portato la sua casa automobilistica, nell’ultimo trimestre 2023, a superare quella a stelle e strisce.

[…] Se il primo è l’esempio perfetto del self-made man del sogno americano, […] il secondo è l’esempio tipico del leader sfornato dalla «politica del popolo», laureato in chimica-fisica alla Central South University of Technology di Changsha, consegue anche un dottorato in metallurgia.

Entrambi però […] possiedono una fede messianica nella scienza […] «Bisogna rendere la propria tecnologia dirompente, prima che lo facciano gli altri», dice Chuanfu, cresciuto dai fratelli più grandi dopo la morte dei due genitori, contadini in una delle province più povere della Cina. […] nella vita di Musk […] I flirt non si contano, i divorzi pure. Chuangfu al contrario è sposato a Li Ke, la donna con cui ha condiviso la storia di Byd dagli inizi quando era marketing manager.

Anche il capitale, al pari degli affetti, è importante: Chuanfu ha fondato Byd come fabbrica di batterie per telefoni chiedendo in prestito i soldi ai parenti […]; per Musk parte tutto dal successo della startup con Kimbal. Zero aiuti: da qui la maniacale attenzione, in Tesla e Byd, al controllo dei costi. E, di conseguenza, a realizzare i pezzi «in house», semplificando e accorciando la filiera, garantendosi così una sempre maggiore indipendenza.

Pure il rapporto con i dipendenti è per certi versi simile e spietato: Musk è refrattario ai sindacati e pretende orari impossibili (ricordate la manager di Twitter che dormiva in ufficio?), Chuanfu è famoso per aver suddiviso la produzione in «fasi sempre più piccole»: i singoli lavoratori […] possono essere sostituiti più facilmente.

