PER LA CINA IL VIRUS È UN AFFARE! - PECHINO NEL 2020 HA VISTO LE SUE ESPORTAZIONI DI FORNITURE MEDICHE AUMENTARE DEL 138,5%! SOLTANTO SU MASCHERINE E TUTE IGNIFUCHE, LA CRESCITA VALE ALMENO 5 MILIARDI DI DOLLARI – XI JINPING CONTINUA A FARE IL SALVATORE DEL PIANETA DAL FORUM DI DAVOS, DOVE CONTINUA A LODARE IL MULTILATERALISMO. TE CREDO: GRAZIE ALLA GLOBALIZZAZIONE ABBIAMO DEMANDATO AI CINESI LA PRODUZIONE DI BENI ESSENZIALI. LORO CI COMPRANO CON LE VIE DELLA SETA, E NOI RIMANIAMO FREGATI…

1 – COVID: XI RILANCIA MULTILATERALISMO, SERVE AZIONE GLOBALE

(ANSA) - PECHINO, 25 GEN - La pandemia del Covid-19 "è tutt'altro che finita. La recente recrudescenza dei casi ci ricorda che dobbiamo portare avanti la lotta". Intervenendo in video al World Economic Forum di Davos, il presidente cinese Xi Jinping ha detto di rimanere "convinto che l'inverno non possa fermare l'arrivo della primavera e che l'oscurità non potrà mai avvolgere la luce dell'alba", rilanciando il multilateralismo. "Nessun problema globale può essere risolto da alcun Paese da solo, e ci deve essere una azione globale, una risposta globale e una cooperazione globale", ha aggiunto Xi. (ANSA).

2 – XI, UNA NUOVA GUERRA FREDDA DANNEGGEREBBE TUTTI

(ANSA) - PECHINO, 25 GEN - La pandemia del Covid-19 "non è una scusa per invertire la globalizzazione". Il presidente cinese Xi Jinping, parlando in video al Forum di Davos, ha detto che "la storia e la realtà hanno chiarito che l'approccio fuorviante di antagonismo e di confronto, sia esso sotto forma di guerra fredda, guerra calda, guerra commerciale o guerra tecnologica, alla fine danneggia gli interessi di tutti i Paesi e mina il benessere di tutti". Il 'multilateralismo selettivo' non dovrebbe essere "la nostra opzione": la Cina vuole relazioni che si basino "sul rispetto reciproco" e non sul gioco a somma 'zero', dove "chi vince piglia tutto". (ANSA).

3 – CINA: PECHINO AUMENTA EXPORT FORNITURE MEDICHE

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - Pechino ha visto le sue esportazioni di forniture mediche aumentare drasticamente nel 2020: lo dimostrano i dati doganali diffusi oggi. Le esportazioni tessili e di abbigliamento di Pechino, la maggior parte delle quali erano maschere chirurgiche e tute ignifughe, lo scorso anno sono aumentate del 202,7% dal 2019 a 35,21 miliardi di yuan (circa 5,4 miliardi di dollari).

Le esportazioni di strumenti e dispositivi medici hanno totalizzato 11,34 miliardi di yuan nel 2020, in crescita del 138,5% su base annua, e le esportazioni di materiali e farmaci farmaceutici hanno registrato un aumento del 64,3% a 6,77 miliardi di yuan, secondo la dogana di Pechino. Il commercio estero di Pechino è stato duramente colpito dal nuovo coronavirus nella prima metà del 2020, ma gradualmente è tornato alla normalità con il diminuire dell'epidemia e la ripresa della produzione.

Nella seconda metà del 2020, il commercio estero di Pechino ha raggiunto 1,19 mila miliardi di yuan, in aumento del 5,7% rispetto ai primi sei mesi. Il commercio estero a Pechino è sceso del 19,1% a 2,32 mila miliardi di yuan per l'intero anno. Oltre alle forniture mediche, Pechino ha esportato telefoni cellulari per un valore di 65,6 miliardi di yuan nel 2020, con un aumento del 50% anno su anno e rappresentando circa il 14,1% delle esportazioni totali della città. Le importazioni di automobili lo scorso anno sono aumentate, crescendo dell'8% rispetto all'anno precedente. Anche le importazioni di ferro minerale e concentrati di ferro minerale sono aumentate, salendo dell'11% dal 2019. (ANSA-XINHUA).

