4 ago 2022 15:30

CIRINÀ? MA PER CARITÀ! – IL CDA DI GENERALI HA RISPOSTO ALLA CONSOB SPIEGANDO I MOTIVI DIETRO AL NO ALL’INGRESSO DELL’EX MANAGER NEL BOARD: IL MANAGEMENT DEL LEONE SI È LIMITATO A RIBADIRE CHE LE REGOLE “FIT&PROPER” ESCLUDONO L’IDONEITÀ IN CASI DI “GRAVI MISURE DISCIPLINARI O AMMINISTRATIVE”, IN SEGUITO A “NEGLIGENZA GRAVE O COMPORTAMENTO DOLOSO”. COME POTEVA ESSERE IDONEO UN MANAGER CHE SI CANDIDA CONTRO IL SUO AD, VIENE SOSPESO, POI LICENZIATO E INFINE FA CAUSA?