28 giu 2020 08:22

LA COCA COLA SI UNISCE AL BOICOTTAGGIO DI FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER E DEGLI ALTRI SOCIAL MEDIA ACCUSATI DI NON FARE ABBASTANZA PER COMBATTERE LA PRESENZA DI CONTENUTI D'ODIO E RAZZISTI NELLE PROPRIE PIATTAFORME: FERMERÀ TUTTE LE SUE PUBBLICITA' DIGITALE ALMENO PER UN MESE - E ZUCKERBERG SI RITROVA AD AVER PERSO GIA' 7,2 MILIARDI DI DOLLARI DI RICCHEZZA PERSONALE: LE AZIONI DEL SUO GRUPPO HANNO PERSO L’8,3%...