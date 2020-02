IL COLORE DEI SOLDI – SU 607 MILIARDARI CHE VIVONO NEGLI STATI UNITI SOLTANTO CINQUE SONO AFROAMERICANI. UN CASO? NIENTE AFFATTO - SECONDO LE STATISTICHE DELLO STUDIO DI CONSULENZA MCKINSEY NEGLI ULTIMI 25 ANNI IL DIVARIO ECONOMICO TRA BIANCHI E NERI NEGLI USA È ULTERIORMENTE AUMENTATO. CHI SONO I 5 PAPERONI NERI: DA MICHAEL JORDAN A…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

michael jordan 3

«Diventare miliardari non è facile per nessuno - scrive Business Insider -. Certamente è ancora più difficile se sei nero». Il sito economico ha analizzato la lista stilata da Forbes sui 607 miliardari che vivono negli Stati Uniti e ha scoperto che solo 5 sono afroamericani. Un caso? Nient'affatto.

david stewart 1

Secondo le statistiche dello studio di consulenza McKinsey negli ultimi 25 anni il divario economico tra bianchi e neri negli Usa è ulteriormente aumentato. Se nel 1992, il patrimonio netto medio delle famiglie bianche era superiore di 100 mila dollari rispetto a quello delle famiglie nere, nel 2016 ha superato i 150 mila dollari. Ma chi sono i 5 paperoni neri che vivono negli Usa?

Michael Jordan

Il quarto miliardario della lista è Michael Jordan, considerato da molti appassionati il più grande giocatore di basket della storia. Durante la sua carriera professionale nei Chicago Bulls il campione ha guadagnato complessivamente 1,4 miliardi di dollari solo grazie agli sponsor.

zio paperone

Nel 1996 ha debuttato al cinema con Space Jam, pellicola che ha raccolto al botteghino oltre 250 milioni di dollari. Nel 2010 Michael ha acquistato i Charlotte Hornets e attualmente il valore della squadra di basket è di 1,05 miliardi di dollari. Nel 2015 Jordan ha anche lanciato la linea di scarpe Air Jordan di Nike che gli ha garantito una rendita annuale di oltre 130 milioni di dollari. Oggi Michael Jordan ha 56 anni e un patrimonio di 1,9 miliardi di dollari (circa 1,7 miliardi di euro).

jay z

Oprah Winfrey

Terza nella lista è Oprah Winfrey che oggi possiede un patrimonio personale di 2,7 miliardi di dollari (circa 2,5 miliardi di euro). Figlia di una ragazza madre di Kosciusko, città nello stato del Mississipi, Oprah ha saputo costruire un impero mediatico partendo dal suo spettacolo televisivo The Oprah Winfrey Show che ha condotto per 25 anni fino al 2011.

robert f. smith 1

Oggi la 66enne possiede il 25,5% della rete televisiva via cavo OWN, l'8% di WW International e ha recentemente stipulato un contratto per la creazione di contenuti con Apple TV +. Oprah ha anche recitato in una manciata di film tra cui le celebri pellicole Il colore viola e Selma - La strada per la libertà.

David Stewart

Al secondo posto c’è l'imprenditore David Stewart, che ha costruito un'immensa fortuna lanciando la società tech World Wide Technology che conta come clienti Citi, Verizon e il governo federale americano con un fatturato di 11 miliardi di dollari. Oggi il 68enne Stewart è il presidente della società, detiene la maggioranza delle azioni e vanta un patrimonio personale di 3,5 miliardi di dollari (3,2 miliardi di euro).

jay z e beyonce 8

Robert F. Smith

Il più ricco afroamericano degli Usa è Robert F. Smith, fondatore, presidente e amministratore delegato della società di private equity Vista. Quest'azienda è valutata 46 miliardi di dollari e il patrimonio personale di Smith raggiunge 5 miliardi di dollari (4,6 miliardi di euro).

A maggio 2019 Smith ha ricevuto la laurea ad honorem dall'università di Morehouse ad Atlanta (frequentata principalmente da afroamericani) e ha deciso di pagare i debiti contratti da circa 400 studenti. Un dono che vale complessivamente oltre 40 milioni di dollari.

oprah winfrey

Jay-Z

Al quinto posto, tra gli afroamericani miliardari, c’è il musicista marito di Beyoncé. Nel corso della sua carriera il 49enne ha pubblicato 14 album, finiti tutti al primo posto nella classifica delle vendite negli Usa e che gli hanno fruttato circa 500 milioni di dollari (circa 456 milioni di euro).

Jay-Z si è dimostrato altrettanto abile negli affari: il musicista ha fondato e poi venduto a Iconix una linea di abbigliamento per 204 milioni di dollari (circa 186 milioni di euro), è co-proprietario dal 2007 del marchio di cognac "D'Ussé" e possiede una quota del servizio di musica streaming Tidal.

beyonce e jay z 1

Inoltre il rapper ha anche una collezione d'arte privata valutata 70 milioni di dollari (quasi 64 milioni di euro), azioni di Uber del valore di 70 milioni dollari, e possiede 50 milioni (oltre 45 milioni di euro) di proprietà immobiliari. In totale Jay-Z ha una ricchezza che supera il miliardo di dollari (circa 913 milioni di euro).

david stewart robert f. smith 2 michael jordan 1 oprah winfrey robert f. smith e la moglie oprah su apple tv+ michael jordan 2

oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ oprah reese witherspoon vanity fair annie leibovitz 1 lee daniels oprah winfrey harvey weinstein oprah winfrey harvey weinstein oprah winfrey harvey weinstein jay z