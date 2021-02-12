COME DAGO-ANNUNCIATO, C’E’ STATA LA FUSIONE TRA RCS PUBBLICITA' E CAIRO PUBBLICITA'. QUINDI URBANETTO CAIRO HA BLINDATO LA SUA RCS: CHIUNQUE VOLESSE UN GIORNO FARE L'ASSALTO AL "CORRIERE DELLA SERA" SI TROVEREBBE VINCOLATO A UN CONTRATTO IN ESCLUSIVA PER 10 ANNI CON CAIRO PUBBLICITA'...

-

Condividi questo articolo

https://m.dagospia.com/urbano-cairo-sta-portando-avanti-la-fusione-tra-rcs-pubblicita-e-cairo-pubblicita-255308

urbano cairo urbano cairo

urbano cairo foto mezzelani gmt3 urbano cairo foto mezzelani gmt3 urbano cairo foto mezzelani gmt1 urbano cairo foto mezzelani gmt1 urbano cairo foto mezzelani gmt4 urbano cairo foto mezzelani gmt4

 

Condividi questo articolo

business