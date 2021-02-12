https://m.dagospia.com/urbano-cairo-sta-portando-avanti-la-fusione-tra-rcs-pubblicita-e-cairo-pubblicita-255308
urbano cairo foto mezzelani gmt3 urbano cairo foto mezzelani gmt1 urbano cairo foto mezzelani gmt4
COME DAGO-ANNUNCIATO, C’E’ STATA LA FUSIONE TRA RCS PUBBLICITA' E CAIRO PUBBLICITA'. QUINDI URBANETTO CAIRO HA BLINDATO LA SUA RCS: CHIUNQUE VOLESSE UN GIORNO FARE L'ASSALTO AL "CORRIERE DELLA SERA" SI TROVEREBBE VINCOLATO A UN CONTRATTO IN ESCLUSIVA PER 10 ANNI CON CAIRO PUBBLICITA'...-
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DIETA A BASE DI FIBRA – LA COMMISSIONE EUROPEA NON PONE OBIEZIONI AL PROGETTO DI RETE UNICA CON LA FUSIONE TRA FIBERCOP DI TIM E OPEN FIBER: “IL CODICE EUROPEO NON PRECLUDE ALL’INTEGRAZIONE VERTICALE”. MA SE ANDRÀ IN PORTO DOVRÀ COMUNQUE ESSERE VALUTATA DALLA COMMISSIONE - LA PRESENZA DI BERLUSCONI AL GOVERNO E L’INTRECCIO CON BOLLORÈ CAMBIERÀ LE CARTE IN TAVOLA? NEL TOTOMINISTRI SI PARLA ANCHE DI FRANCO BERNABÈ, CHE SEGUE IL DOSSIER DA PIÙ DI 10 ANNI...
MUSTIER, CHE FA, STUZZICA? “UNICREDIT È IN UNA POSIZIONE DI FORZA GRAZIE A UN BILANCIO SOLIDO” - PECCATO CHE ABBIA CHIUSO IL SUO ULTIMO BILANCIO CON UN ROSSO DA 2,8 MILIARDI. PESANO LE GRANDI PULIZIE FATTE DAL BANCHIERE FRANCESE, CHE HA SVENDUTO I GIOIELLI DI FAMIGLIA (E PURE LA COLLEZIONE D’ARTE), MA ORA IL SUO SUCCESSORE ORCEL DOVRÀ DARE UNA SPINTA ANCHE AL BUSINESS COMMERCIALE…
NON C'È BISOGNO DI SCENDERE NEL DARK WEB PER TROVARE IL MERCATO PARALLELO DEI VACCINI - OFFERTE DAL BRASILE A PREZZI RINCARATI: A ROMA INTERMEDIARI PIÙ O MENO MISTERIOSI SI FANNO AVANTI PROPONENDO UN MILIONE DI DOSI ALLE REGIONI E AL COMMISSARIO ARCURI - E QUANDO IL VACCINO RUSSO SPUTNIK ARRIVERÀ A SAN MARINO, CHE LO STA PER COMPRARE, LA SITUAZIONE ESPLODERÀ - A MILANO UOMINI D'AFFARI SMERCIANO ASTRAZENECA A 13 EURO PER FIALA E PFIZER A 75 EURO...
IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA POCO – SONO STATE APERTE INDAGINI FEDERALI SUL RALLY DI GAMESTOP: LE AUTORITÀ VOGLIONO ACCERTARE SE CI SIA STATA O MENO MANIPOLAZIONE DI MERCATO – INTANTO I “REDDITERS” HANNO CAMBIATO L'OBIETTIVO DA MANDARE IN FUMO. LETTERALMENTE: HANNO PRESO DI MIRA LE COSIDDETTE “CANNASTOCKS” E I TITOLI DELLE SOCIETÀ CHE PRODUCONO CANNABIS HANNO FATTO +600%
HAI VOLUTO LA BREXIT? E MO’ PAGHI! – A GENNAIO AMSTERDAM HA SUPERATO LONDRA COME MAGGIOR CENTRO DI CONTRATTAZIONE DI AZIONI EUROPEE: SULLA PIAZZA OLANDESE SONO STATI SCAMBIATI 9,2 MILIARDI AL GIORNO, CONTRO GLI 8,6 DELLA CITY – IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’INGHILTERRA ANDREW BAILEY SE LA PRENDE CON L’UE: “STA CERCANDO DI TAGLIARE FUORI IL REGNO UNITO” (TE CREDO)