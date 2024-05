30 mag 2024 17:29

COME DAGO-DIXIT, ANTONIO PATUELLI RIMARRÀ PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA. IL COMITATO ESECUTIVO LO HA PROPOSTO ALL’UNANIMITÀ AL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE, CHE SI RIUNIRÀ TRA POCO – CRUCIALE PER LA CONFERMA DEL MITOLOGICO BANCHIERE, AL TIMONE DELL’ABI DAL 2013, È STATO L’ACCORDO TRA MESSINA E ORCEL: INTESA HA MESSO DA PARTE LE VECCHIE RUGGINI E HA PIAZZATO UN SUO MANAGER, MARCO ELIO ROTTIGNI COME DIRETTORE GENERALE AL POSTO DI GIOVANNI SABATINI, CHE È STATO SACRIFICATO PER PERMETTERE L’ACCORDO…