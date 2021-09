COME DAGO-RIVELATO, BIDEN NON CI STA! - È SCONTRO TOTALE TRA GOVERNO E INTELLIGENCE NEGLI STATI UNITI: IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA PUNTA IL DITO CONTRO GLI 007, CHE RESPINGONO OGNI ACCUSA. SECONDO I VERTICI DELL’INTELLIGENCE LA CASA BIANCA E IL PENTAGONO STANNO CERCANDO UN CAPRO ESPIATORIO. MA NEL DISASTRO AFGHANISTAN C’È PIÙ DI UNQ COSA CHE NON TORNA - LA FUGA DEL PRESIDENTE FANTOCCIO GHANI NEGLI EMIRATI ARABI E IL GIURAMENTO DI FEDELTÀ AI TALEBANI DEL FRATELLO…

joe biden risiko

AFGHANISTAN: 'SCONTRO FRA PENTAGONO E 007 SU RESPONSABILITÀ'

(ANSA) - NEW YORK, 01 SET - Il Dipartimento delle Difesa americano punta il dito contro l'intelligence statunitense per quanto accaduto in Afghanistan. Ma gli 007 respingono le accuse: la Casa Bianca e il Pentagono stanno cercando un capro espiatorio. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali all'interno dell'amministrazione Biden è partita la resa dei conti su quanto accaduto in Afghanistan.

afgani cercano di scappare all aeroporto di kabul

BIDEN NON CI STA: C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NELLA CATASTROFE AFGHANA - PERCHÉ IL PRESIDENTE ASHRAF GHANI, CONSIDERATO UN FANTOCCIO IN MANO AMERICANA, È STATO IL PRIMO A SCAPPARE DA KABUL PER RIFUGIARSI AD ABU DHABI, DOVE L’ATTENDEVA LO SCEICCO DEGLI EMIRATI ARABI, MOHAMMED BIN ZAYED? E ZAYED E’ IL NEMICO NUMERO UNO DELLO SCEICCO DEL QATAR, DOVE È AVVENUTO L’ACCORDO DI TRUMP CON I TALEBANI - ANCORA: COME MAI ALL’INDOMANI DELLA FUGA DELL’EX PRESIDENTE AFGHANO ASHRAF GHANI, IL DI LUI FRATELLO HASHAMT GHANI AHMADZAI, HA GIURATO FEDELTÀ AI TALEBANI?

fuga dall aeroporto di kabul

USA-EUROPA, NULLA SARÀ COME PRIMA - CROLLATO AI MINIMI DEL CONSENSO, ACCUSATO DI PRESENTARSI AGLI AMERICANI DURO COME UN SEMOLINO, PIÙ RIMBA CHE RAMBO, BIDEN CALZA L’ELMETTO: L’AMERICA HA DUE NEMICI, RUSSIA E CINA, E DEVE CAMBIARE LA SUA STRATEGIA, NON SIAMO PIÙ I POLIZIOTTI DELLA DEMOCRAZIA DEL MONDO, L’EUROPA SE LA SBRIGHI DA SOLA

joe biden va alla guerra

attentato all aeroporto di kabul