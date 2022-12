15 dic 2022 12:36

COME DAGO-RIVELATO, LA TRATTATIVA TRA LUFTHANSA E IL MEF SU “ITA AIRWAYS” PROCEDE SPEDITA: L’OFFERTA VINCOLANTE ARRIVERÀ ENTRO LA FINE DELL’ANNO, E LA PRIVATIZZAZIONE SARÀ CHIUSA A INIZIO 2023 – NELL’INTERVISTA RILASCIATA A “DIE ZEIT”, IL CEO DELLA COMPAGNIA TEDESCA, CARSTEN SPOHR, ANNUNCIA LE SUE INTENZIONI SULL’ITALIA: “NON È UN SEGRETO CHE L’ITALIA SIA PER NOI IL MERCATO PIÙ IMPORTANTE” – BASTERANNO 250 MILIONI DI EURO PER RILEVARE LA MAGGIORANZA DELLA COMPAGNIA, PREVIO ADDIO AD AIR DOLOMITI…