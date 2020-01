COME DIVENTARE MILIONARI FACENDO GLI YOUTUBER PER BAMBINI - LUÌ E SOFÌ, TITOLARI DELLA ''ME CONTRO TE SRL'', HANNO REGISTRATO 1,7 MILIONI DI UTILI NEL 2018, UN BALZO DEL 600% RISPETTO ALL'ANNO PRIMA. QUEST'ANNO PORTERANNO A CASA UN INCASSO DA CAPOGIRO CON IL FILM D'ESORDIO, E SI PREPARANO A SBANCARE ANCHE CON IL MERCHANDISING - I DUE RAGAZZI SICILIANI SONO AZIONISTI PARITETICI ED ENTRAMBI AMMINISTRATORI

Carlotta Scozzari per https://it.businessinsider.com/

Da quasi 240 mila euro a 1,74 milioni: questo il super balzo degli utili messo a segno nel periodo dal 2017 al 2018 dalla Me contro te srl, la società che traccia il business dei due Youtuber più amati dai bambini, Sofì e Luì, gli stessi che in questi giorni sono saliti agli onori delle cronache per avere battuto al cinema Checco Zalone. Il bilancio del 2018, l’ultimo disponibile, racconta che anche i ricavi complessivi realizzati dalla coppia nel lavoro e nella vita, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, si sono moltiplicati rispetto all’anno prima, passando da 513 mila euro a 2,85 milioni.

I costi di produzione praticamente irrisori, pari a 393 mila euro nel 2018 e a 176 mila nel 2017, spiegano l’elevata redditività della Me contro te srl. Del resto, a fare tutto sono solo loro due, Sofì e Luì, rispettivamente classe 1997 e 1992, che a oggi macinano qualcosa come un video al giorno su Youtube. È lo stesso social network a pagarli in base ai clic, senza contare che spesso i due nei video, guardati fondamentalmente da bambini, pubblicizzano tutta una serie di prodotti a marchio loro e talvolta anche a marchio esterno. Tanto per fornire qualche numero, il video del 19 gennaio dove i due promuovono il loro film appena uscito nelle sale cinematografiche insieme con il loro “slime”, una sorta di gelatina colorata con cui giocano i bambini, ha superato gli 1,2 milioni di visualizzazioni (con commenti disattivati).

A raccontare più nel dettaglio l’attività di Sofì e Luì è lo stesso bilancio del 2018 della Me contro te, che fa sapere che la società – che sembra chiamarsi anche Pandacorno srl – creata il 13 gennaio del 2017 ha come attività principale “i servizi di produzione video su Youtube e altri social network. La società – chiarisce il documento – è titolare di vari canali Youtube, il più gettonato e diffuso è ‘Mecontrote’, di cui prende il nome uno dei marchi registrati della società”.

La Me contro te srl, avverte sempre il bilancio del 2018, “ha come seconda attività, anche se marginale, il commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori personalizzati con i marchi registrati della società stessa”. C’è da scommettere, dato il successo del duo di Youtuber, che l’attività di merchandising sia destinata ad avere un peso crescente nei conti della società. I bilanci del 2019 e del 2020 ce lo diranno. Quello del 2020, in particolare, dovrebbe anche racchiudere i numeri dell’inatteso successo del film “Me contro te – La vendetta del signor S”, che nel mese di gennaio, nei primi giorni di programmazione, ha già incassato circa 5,5 milioni arrivando addirittura a battere “Tolo tolo” di Checco Zalone.

Nel frattempo, lo scorso maggio, Sofì e Luì, i due azionisti paritetici nonché amministratori della Me contro te – Pandacorno srl, si sono riuniti nella sede sociale di Partinico (Palermo) per approvare i numeri del 2018. In quell’occasione hanno deciso di destinare interamente a riserva straordinaria gli utili di oltre 1,7 milioni. Chissà se presto o tardi passeranno all’incasso magari staccandosi un bel dividendo.

lui' e sofi' 4

