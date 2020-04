COME SARÀ IL MONDO DOPO IL CORONAVIRUS? – IL “WALL STREET JOURNAL” LO HA CHIESTO AI CEO DI ALCUNE AZIENDE. L’UNICO CHE GODE CON IL LOCKDOWN È REED HASTINGS DI NETFLIX: "L'INTRATTENIMENTO SU INTERNET SARÀ SEMPRE PIÙ IMPORTANTE. A MARZO GLI ABBONATI SONO CRESCIUTI” – QUINCEY (COCA-COLA): “POTREMMO ESSERE ALLA FINE DEL GRANDE BLOCCO GLOBALE, MA SIAMO ANCORA LONTANI DALLA NUOVA NORMALITÀ” – GREY (BLACKSTONE): "NON ABBIAMO FRETTA DI INVESTIRE PERCHÉ..."

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Sul WSJ i CEO di Netflix, Snap, Coca-Cola e altre aziende discutono i cambiamenti avvenuti durante la pandemia di Covid-19.

Snap Inc. CEO Evan Spiegel

"Crediamo che questo evento accelererà la trasformazione digitale in molte aziende, e che l'aumento delle attività che stiamo vedendo oggi porterà ad una crescita sostenuta dell'economia digitale nel tempo", ha detto Spiegel.

Coca-Cola Co. Ltd., James Quincey

"Potremmo essere alla fine del grande blocco globale, ma siamo ancora lontani dalla nuova normalità", ha detto il signor Quincey. "Non è il momento di provare ogni sorta di cose nuove e diverse se i redditi sono sotto pressione", ha detto il signor Quincey. "Si tende a tornare a ciò che si conosce".

Texas Instruments Inc. CEO Richard Templeton

Templeton ha detto che Texas Instruments ha intenzione di mantenere costante la produzione di chip nei suoi stabilimenti per essere posizionata per una ripresa economica, data la sua esperienza nella crisi finanziaria del 2008. "Con il beneficio del senno di poi, i nostri clienti hanno corretto in modo eccessivo il lato negativo, e abbiamo poi trascorso un anno e mezzo a rincorrere la domanda", ha detto dell'ultima recessione. Con questa crisi, "vogliamo assicurarci di avere il massimo grado di opzionalità in modo da poter affrontare con successo qualsiasi risultato".

Netflix Inc. CEO Reed Hastings

"Abbiamo avuto un aumento della crescita degli abbonati nel mese di marzo. Si tratta essenzialmente di una spinta per il resto dell'anno. Quindi, la nostra ipotesi è che i risultati saranno leggeri nel terzo e quarto trimestre rispetto agli anni precedenti per questo motivo. L'intrattenimento su Internet sarà sempre più importante nei prossimi cinque anni? Non è cambiato nulla in questo", ha detto il signor Hastings.

Blackstone Group Inc. Presidente Jonathan Gray

"Non siamo certo nel campo della ripresa a V". Abbiamo discusso di quale sia la forma", ha detto Gray al Wall Street Journal. "Penso che si tratterà di una ripresa prolungata. Ecco perché non abbiamo fretta di investire".

AT&T Inc. CEO Randall Stephenson

La pandemia avrà probabilmente "implicazioni di lunga durata per molte cose che un tempo davamo per scontate, come il modo in cui ci riuniamo, lavoriamo, viaggiamo, interagiamo. Previsioni? "Portiamo i più intelligenti e geniali economisti del mondo, e ne possiamo portare una dozzina, e la gamma di risultati possibili solo per il secondo trimestre del 2020 è incredibilmente ampia", ha detto.

Schlumberger Ltd. CEO Olivier Le Peuch

Nonostante il recente accordo dei maggiori produttori di petrolio del mondo per tagliare la produzione, "il secondo trimestre è probabilmente il trimestre più incerto e dirompente che l'industria abbia mai visto", ha detto Le Peuch. "Richiederà un livello di risposta e una profondità di resilienza che devono ancora essere pienamente realizzati. Le azioni che abbiamo intrapreso finora si sono concentrate su ciò che possiamo controllare per proteggere il nostro business - con una chiara priorità sulla liquidità - in un settore incerto e in un ambiente globale", ha detto Le Peuch.

