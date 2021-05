COME SARÀ LA NUOVA UNICREDIT? - PARTE IL RIASSETTO FIRMATO DA ANDREA ORCEL, CHE RIVEDE L’ORGANIZZAZIONE E AFFIDA LA RESPONSABILITÀ DELL’ITALIA A NICCOLÒ UBERTALLI. RICHARD BURTON È STATO CONFERMATO A CAPO DEL CIB E STEFANO PORRO CFO – CREATO UN NUOVO COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA QUINDICI MEMBRI CHE SOSTITUIRÀ L'ATTUALE EXECUTIVE MANAGEMENT COMMITTEE - ELIMINATO ANCHE UN LIVELLO GERARCHICO PRESENTE NELLA PRECEDENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA…

Al via il riassetto in casa UniCredit firmato dal nuovo ceo Andrea Orcel. La banca, infatti, ha annunciato una nuova struttura organizzativa e il team manageriale che «avrà la responsabilità di guidare il business con successo e di sviluppare il nuovo piano strategico nella seconda metà del 2021».

La nuova struttura, si legge, «darà vita a un'organizzazione semplice in grado di assicurare piena responsabilizzazione di ciascun business e area della banca mettendo il cliente al centro di tutte le attività, integrando ulteriormente la tecnologia e la digitalizzazione come fattori chiave di successo con chiara attribuzione di ruoli e responsabilità».

In sintesi, con questo annuncio UniCredit, tra le altre cose, crea un nuovo comitato esecutivo Group Executive Committee (GEC) composto da quindici membri che sostituirà l'attuale Executive Management Committee (EMC) con ventisette membri, «aumentando il livello di coinvolgimento e responsabilizzazione del team manageriale».

Elimina un livello gerarchico presente nella precedente struttura organizzativa, minimizzando la presenza di co-Head alla guida di strutture e business «e creando un team più coeso». Fornisce ai CEO dei paesi le leve manageriali per «gestire al meglio la geografia di competenza valorizzando le sinergie e le best practice tra le varie linee di business».

Italia, Germania, Europa Centrale ed Orientale costituiscono le aree geografiche a diretto riporto del CEO e e posiziona l'Italia come geografia autonoma, «riflettendone l'importanza cruciale per il Gruppo». Inoltra posiziona l'area di Corporate and Investment Banking a servizio di tutte le geografie e crea una nuova divisione Digital che porta tecnologia, digitalizzazione e dati nell'ambito del nuovo GEC, «assicurandone la piena inclusione in ogni decisione strategica e sottolineando l'importanza critica di quest'area per le sfide future del business».

Nel dettaglio, Niccolò Ubertalli è il nuovo responsabile per l’Italia, mentre Richard Burton viene confermato a capo del Cib come Stefano Porro cfo. Il digital & information officer sarà Jingle Pang, dopo un interim di Daniele Tonella.

