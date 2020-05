COME SI COMPORTA IL VIRUS IN AEREO? – BOEING E AIRBUS HANNO AVVIATO UNA RICERCA PER IMPARARE A PREVENIRE LA DIFFUSIONE IN VOLO – ESSENDO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSSIBILE (SOPRATTUTTO PER LE LOW COST) LA MASCHERINA È D’OBBLIGO. SE TUTTI LA INDOSSASSERO CI SAREBBE PRATICAMENTE UN RISCHIO ZERO. MA COME FARE PER I VOLI INTERCONINENTALI. E IL RICIRCOLO DELL’ARIA? – TUTTI I DUBBI

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Boeing e Airbus hanno avviato un lavoro, che coinvolgerà accademici, ingegneri ed esperti medici, per esaminare nuove misure per prevenire la trasmissione delle malattie sugli aerei, riporta il WSJ. Boeing ha detto che sta sviluppando modelli informatici che simulano l'ambiente della cabina e che potrebbero in ultima analisi informare le decisioni delle compagnie aeree, dei funzionari sanitari e delle autorità di regolamentazione su come prevenire la diffusione del virus.

"Stiamo prendendo provvedimenti per comprendere meglio i potenziali rischi", ha detto un portavoce. Airbus ha detto che sta scambiando informazioni con le università negli Stati Uniti e in altri paesi. Gli ingegneri di Airbus stanno anche esplorando altri metodi per ridurre la diffusione del virus, tra cui materiali autopulenti, un disinfettante che può durare cinque giorni e dispositivi touchless nei bagni, ha detto l'azienda.

L'Amministrazione federale dell'aviazione è stata in contatto con Boeing, Airbus e gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention per valutare i rischi di coronavirus per i vettori e come mitigarli. I funzionari della FAA hanno sponsorizzato per anni la ricerca su come misurare e ridurre l'introduzione di vapori di carburante e olio nelle cabine, ma questi sforzi non sono stati formalmente ampliati per capire meglio come il nuovo coronavirus si comporta all'interno degli aerei.

"Ci sono molte incognite al momento", ha detto John Scott Meschke, un microbiologo che insegna alla scuola di sanità pubblica dell'Università di Washington e che ha messo in campo le domande della Boeing relative al contenimento della diffusione del virus. Boeing ha detto di essere alla ricerca di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza, tra cui l'uso della luce ultravioletta come disinfettante e rivestimenti antimicrobici per le superfici frequentemente toccate.

Boeing ha espresso interesse per un potenziale progetto presso l'Università del Colorado, Boulder, che potrebbe determinare il dosaggio della luce ultravioletta necessaria per disinfettare gli aerei tra un volo e l'altro, ha detto Karl Linden, professore di ingegneria ambientale all'università. "Vogliono muoversi molto velocemente", ha detto. Mentre i ricercatori concordano ampiamente sul fatto che l'aria in cabina spesso sostituita e i forti filtri sono efficaci nel rimuovere gli agenti patogeni, non possono aiutare chi si siede vicino a un passeggero contagioso che tossisce.

"La distanza sociale è impossibile in un aereo", ha detto Qingyan Chen, un professore di ingegneria della Purdue University che ha recentemente discusso l'argomento con Boeing. Studi su precedenti epidemie, tra cui la SARS e l'influenza aviaria, suggeriscono che i passeggeri di aerei che si siedono vicino a passeggeri infetti sono i più a rischio. Gli esperti hanno detto che richiedere ai passeggeri di indossare maschere dovrebbe ridurre significativamente il rischio di diffondere il virus starnutendo, tossendo o parlando.

"Se tutti indossano una mascherina, allora c'è molto poco che va nell'aria", ha detto Linsey Marr, professore di ingegneria alla Virginia Tech, che Airbus ha recentemente contattato per informazioni sull'argomento. Il CDC ha detto che il virus sembra diffondersi principalmente da persona a persona entro circa 2 metri attraverso goccioline escrete da tosse, starnuti o parlando. Charles Haas, professore di ingegneria ambientale alla Drexel University, ha detto che sono necessarie ulteriori ricerche per sapere se le particelle trasportate dall'aria negli aerei o in altri spazi interni potrebbero diffondere il virus oltre un'area così limitata.

Le compagnie aeree hanno intensificato gli sforzi di pulizia, disinfettando i bagni, i tavolini e i sedili tra un volo e l'altro. Alcune stanno distribuendo salviette igienizzanti ai passeggeri. Il CDC ha detto che la trasmissione attraverso il contatto con superfici contaminate è una possibile, anche se non primaria, modalità di infezione. L'Associazione internazionale del trasporto aereo ha raccolto i rapporti dei membri dell'equipaggio che sono stati infettati sul lavoro, ma ha detto che dei 18 principali vettori che ha intervistato di recente, nessuno ha segnalato casi di sospetta trasmissione tra i passeggeri. L'indagine ha rilevato tre episodi di sospetta trasmissione in volo da passeggeri a membri dell'equipaggio tra gennaio e marzo, e quattro casi in cui i piloti potrebbero aver trasmesso la malattia a un altro pilota prima, durante o tra un volo e l'altro.

I funzionari della sanità pubblica canadese non hanno trovato prove di trasmissione dopo aver monitorato l'equipaggio e 25 viaggiatori che si erano seduti vicino a un passeggero infetto su un volo di gennaio. I ricercatori in Francia sospettano che una persona sia stata infettata su un volo di febbraio diretto in quel Paese dalla Repubblica Centrafricana. Un altro studio recente ha collegato alcuni casi in Cina alla trasmissione in volo.

