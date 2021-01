COME SI INCAZZA L'ESTABLISHMENT QUANDO QUALCUNO GLI ROMPE IL BUSINESS NEL PANIERE - I GROSSI FONDI SI VOGLIONO VENDICARE PER IL RALLY SUI MERCATI DI "GAMESTOP", PARTITO DAL CANALE REDDIT "WALLSTREETBETS": HANNO PROVATO A BLOCCARE LE PIATTAFORME DOVE VENGONO COMPRATI I TITOLI - PER I VECCHI MARTUFI DELLA FINANZA LA “DISRUPTION” È UNA FIGATA SOLO SE VA IN CULO AGLI ALTRI. SE VA A INGUAIARE LE LORO SCOMMESSE SI TRATTA DI “BANDITI E FURBETTI CHE MANOVRANO IL MERCATO” (CHE È QUELLO CHE FANNO LORO DA SEMPRE)

1 - LA FALANGE DEI MILLENNIALS BATTE I GRANDI SPECULATORI “GAMESTOP E’ SOLO L’INIZIO”

Fabrizio Goria per “La Stampa”

Reddit e il popolo dei Millennial scuotono GameStop e l' intera Wall Street. Prima la frenesia degli utenti del popolare aggregatore di notizie americano, che si sono concentrati sulle azioni della catena di negozi di videogiochi più famosa al mondo.

Poi il supporto di Elon Musk, numero uno di Tesla, via Twitter. Infine, la paura per i due fondi hedge con posizioni ribassiste su GameStop, Melvin Capital e Citron, costretti alla ritirata. Una tempesta perfetta, con risvolti futuri ancora da capire, che preoccupa le autorità di vigilanza finanziaria.

Il tam-tam social

Da 5 dollari per azione a oltre 450 in poco più di un mese. Tutto sull' onda di un tam-tam sui social media - da Reddit a Twitter, passando per Facebook e Discord - che sta ponendo seri interrogativi sulla struttura dei mercati.

Chi pensa che dietro l' affare Reddit-GameStop ci sia una riproposizione del movimento Occupy Wall Street sbaglia di grosso. Le proteste derivanti dal crac Lehman Brothers del settembre 2008 c' entrano poco.

Tra meme e consigli di investimento da parte di bot algoritmici, gli utenti del canale Reddit "r/wallstreetbets", popolato da 4 milioni di account, hanno creato una valanga senza controllo che si è abbattuta su due hedge fund, Melvin e Citron. Secondo molti "investitori da divano", come ironicamente vengono chiamati dagli operatori professionisti, sono colpevoli di essere troppo aggressivi e poco etici.

Dal web a Wall Street il passo è stato breve. Perché le piattaforme statunitensi di trading online più note, da Robinhood a TD Ameritrade, sono sempre più utilizzate dalla generazione Millennial, nata a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Interfaccia ammiccante e immediata, permettono di operare con pochi tocchi sullo schermo del telefono. E così, sull' onda di un' euforia non giustificata dai fondamentali, ma spinta da algoritmi automatizzati di origine incerta, si è scatenata una corsa a comprare GameStop, che nel 2019 ha perso 795 milioni di dollari. Del resto, ora i videogiochi si scaricano, non si comprano nei negozi. Un po' come fu il passaggio da videocassette e dvd allo streaming di Netflix.

Migliaia di utenti hanno deciso di comprare le azioni di GameStop, portando la società a capitalizzare oltre 25 miliardi di dollari. E portando avanti quel fenomeno finanziario chiamato "short squeeze", un' impennata delle quotazioni di un titolo, che provoca la chiusura delle posizioni ribassiste. Come quelle di Melvin e Citron, che sono corse ai ripari contro uno tsunami dei piccoli investitori, perdendo il 100% delle loro operazioni di vendita allo scoperto di GameStop. Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, parla di «una rivoluzione dal basso» e aggiunge: «Non torneremo indietro, queste comunità sono il prodotto del web. Questo è il nuovo normale».

La grande paura

Ieri le prime conseguenze operative. Robinhood, TD Ameritrade e Interactive Brokers hanno prima limitato e poi bloccato la compravendita di GameStop (ha chiuso a -30%) e degli altri titoli nel mirino degli utenti di Reddit, come la catena di cinema AMC o BlackBerry. E il Nasdaq, la Borsa tecnologica di Wall Street, si è detto pronto a sospendere le negoziazioni delle società con "movimenti sospetti" sulla base di discussioni sui social.

La preoccupazione è che dietro alla storia finanziaria più incredibile degli ultimi anni vi sia un' immensa manipolazione, creata ad hoc e non supportata da dati di bilancio solidi, in grado di minare la stabilità dei mercati e distorcere le negoziazioni. Non a caso la Sec, la Consob americana, ha aperto un' indagine.

Specie perché sul canale Reddit si comincia a parlare di iniziative analoghe sui metalli preziosi, come oro e argento. Il timore delle autorità è che l' attività su GameStop possa ripresentarsi su titoli molto più rilevanti a livello sistemico.

Ma ad appoggiare la piattaforma è Alexandra Ocasio-Cortez, membro della commissione servizi finanziari della Camera: «Inaccettabili le restrizioni al trading che sono state imposte, mentre gli hedge fund sono liberi di scambiare azioni come credono».

2 - PETER TUCHMAN: "QUESTA È LA VERSIONE FINANZIARIA DELLA RIVOLTA DI CAPITOL HILL ORA IL GOVERNO DEVE INTERVENIRE"

Francesco Semprini per “La Stampa”

«Quanto sta accadendo è la versione finanziaria della rivolta del 6 gennaio a Capitol Hill, il governo deve riflettere sul ruolo dei social media». È perentorio Peter Tuchman, veterano della Brosa di New York e guru di "Quattro M Securities".

Cosa c' è dietro l' andamento schizofrenico di GameStop?

«Un manipolo di attivisti furbi e competenti che manovra il mercato facendo leva sulla chat WallStreetBets di Reddit dove ci sono 4 milioni di persone con scarse conoscenze. I furbetti individuano un titolo su cui i grandi investitori scommettono al ribasso e raccomandano a tutti di fare lo stesso. Il prezzo si impenna e loro guadagnano vendendo prima degli altri».

Speculazione non istituzionale quindi?

«Non è chiaro se la natura sia speculativa o cospirativa contro hedge fund e operatori istituzionali. A mio avviso questa è la versione finanziaria della rivoltadi Capitol Hill».

Sta parlando di scontro tra "patrioti" del trading contro il "deep state" finanziario?

«Sembra essere una forma di sfida di giovani trader spavaldi e determinati a mettere in discussione i grandi operatori, contestando il loro controllo sui mercati. Come questi ultimi vanno in tv per indicare su quale carro bisogna saltare per vincere in Borsa, i primi vanno sulle chat per dirottare il carro pretendendo di prenderne il controllo».

Siamo di fronte al populismo finanziario?

«Lo chiamerei terrorismo finanziario. È a rischio l' integrità dei mercati. Il prezzo dei titoli oscilla in base a fondamentali e fattori tecnici, qui c' è manipolazione del mercato».

Per questo Casa Bianca e Tesoro sono preoccupati?

«Temono l' effetto contagio, ciò che sta accadendo a GameStop potrebbe riguardare altre azioni. La scorsa notte circa centomila account di piccoli investitori sono esplosi al rialzo, così alcuni si convincono che il titolo non potrà mai andare giù. Poi accade il contrario, si bruciano milioni di dollari, magari i guadagni di una vita, e si compiono gesti inconsulti».

Cosa può fare il governo?

«Vigilare e indagare, un comportamento del genere mina l' integrità del mercato e la vita delle persone. Lo abbiamo visto in 'Wolf of Wall Street', Jordan Belfort puntava su un' azione e poi diceva a cento persone di fare lo stesso garantendo profitti. Dopo che loro compravano, lui vendeva. Quello che sta accadendo è una versione più piratesca portata avanti da una gang di filibustieri. Non è chiaro quale sia la motivazione, bisogna indagare.

Sono banditi in cerca di guadagni facili o c' è altro dietro? E i profitti dove finiscono?»

Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit, parla di "nuova normalità"

«Questo non è un film dove indiani e cowboy combattono fra loro. È drammatico che sui social si possa organizzare la presa del Capitol e l' impiccagione del vicepresidente, o che un' azione da due dollari possa essere spedita in orbita a 500 e poi giù negli abissi».

