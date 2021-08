COME TIRA LA PATATINA EXTRA LUSSO - DURANTE L'ESTATE DELL'OSTENTAZIONE E DELLO SFARZO, SPUNTANO PURE PIETANZE ESAGERATE PROPOSTE DA UNA COMPAGNIA SCOZZESE (PER I RICCONI CHE SE LE POSSONO PERMETTERE): PATATINE FRITTE GRIFFATE ALLO CHAMPAGNE, CIOÈ SBOLLENTATE NEL DOM PERIGNON E RIPASSATE IN GRASSO D'OCA, POI SPRUZZATE DI SCAGLIE DI TARTUFO E POLVERE D'ORO. A 200 DOLLARI A PORTATA...

Maria Luisa Agnese per il "Corriere della Sera"

Sarà l'estate dei Riccagnez e non solo perché la coppia d'oro dei social italiani, i Ferragnez, passano vacanze doviziose in villa sarda completa di campo di basket. Tutti - anche i meno re Mida - puntano a un'estate riccona, se appena possono: non c'è sindrome pauperista da trauma Covid che tenga, l'estate 2021 vuol essere quella del riscatto dal lockdown depressorio.

Il Consorzio Costa Smeralda conferma: ha compilato un'istruttiva cartina mettendo a confronto le barche che si affollavano intorno alla zona delle baie smeraldine nel luglio 2019 e 2021, dove si vede che attualmente sono almeno il doppio.

Tutti nel nostro Mediterraneo a incrociare fra Ibiza, Saint Tropez e penisola sorrentina dove si sono accalcati (si fa per dire) Beckham, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Sting. Al confronto sembra una monaca Sonia Bruganelli la sprecona moglie felix di Bonolis, una pioniera del genere, che ama viaggiare in aereo privato con amici e postare relativi video, come ci ha informato sul Corriere Renato Franco.

Per soddisfare i bisogni doviziosi degli ex puritani sono in arrivo maratone extralusso nella campagna scozzese a 18 mila dollari per 4 giorni (prenotarsi in tempo perché nel prezzo è compreso ferreo training di avvicinamento) e, per i più sedentari, cibo adeguato. Come le patatine fritte griffate allo champagne: sbollentate nel Dom Perignon e ripassate in grasso d'oca, poi spruzzate di scaglie di tartufo e polvere d'oro. A 200 dollari a portata. Da centellinare.

