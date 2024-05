COMMISSARIARE O NON COMMISSARIARE? QUESTO È IL DILEMMA DEL TESORO – IL MINISTERO DELL’ECONOMIA FA SLITTARE DI ALTRE DUE SETTIMANE LA NOMINA DI ANNA MARIA POGGI COME NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CRT, MA RESTA ANCORA APERTA L’IPOTESI DI INVIARE UN COMMISSARIO PER RISOLVERE IL PASTROCCHIO SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI PALENZONA – COMUNQUE, SI DECIDERÀ ENTRO IL 7 GIUGNO, PRIMA DELLE EUROPEE (E DELLE REGIONALI IN PIEMONTE): IL TIMORE È CHE LA FONDAZIONE DIVENTI OGGETTO DI ULTERIORI APPETITI DEI PARTITI…

Estratto dell’articolo di Claudia Luise per “La Stampa”

Quindici giorni per decidere. Come anticipato da La Stampa è arrivata ieri mattina l'autorizzazione dal Mef per prorogare di due settimane l'elezione del presidente della Fondazione Crt. La nomina, quindi, slitta: si farà entro il 7 giugno (in base a quando arriva risposta da Roma) e dovrebbe essere scelta la giurista Anna Maria Poggi, indicata all'unanimità con il sostegno delle istituzioni.

Sempre se il Tesoro non decide di sospendere tutto e inviare un commissario da Roma. La deroga formale era un passaggio obbligato «per non violare lo statuto». Il presidente Fabrizio Palenzona si è dimesso il 23 aprile e ieri sarebbe scaduto il mese di tempo previsto da statuto per il rinnovo della carica.

Ma i 15 giorni in più servono all'autorità di vigilanza per verificare la documentazione inviata dalla Fondazione Crt dopo l'esposto presentato da Palenzona e trasmesso […] dall'autorità di vigilanza alla procura di Roma. Quindi decidere se commissariare, azzerare il consiglio di amministrazione o lasciare che il nuovo corso inizi a lavorare (il cdi eletto il 19 aprile e, appunto, il nuovo presidente Poggi).

Uno slittamento breve perché poi in Piemonte incombono le elezioni e il timore è che la fondazione diventi oggetto di appetiti dei partiti più di quanto non lo sia già. Il 7 giugno è considerato il limite massimo anche perché nel fine settimana si vota.

Ieri i consiglieri si sono comunque incontrati […] e si sono detti disposti a convocare il consiglio appena il Tesoro si esprime, quindi anche prima del 7 giugno, per non «perdere altro tempo». Mentre il cda ha continuato in queste settimane a funzionare, sia chiudendo la partita delle nomine (l'ultima è stata l'indicazione di Lucia Calvosa per Cdp) sia procedendo con le erogazioni già in programma, il cdi è bloccato.

Entrato in carica il 19 maggio, prima della votazione per la presidenza non si possono nemmeno formare le commissioni che poi devono indicare gli ambiti prioritari di intervento e stabilire gli stanziamenti dell'ente filantropico. Effetto che a cascata si ripercuote sul territorio perché si rischia di non far arrivare in tempo i fondi.

[…] «Con le telefonate non si deroga agli atti giuridici» è uno degli appunti che i consiglieri di indirizzo avevano rivolto al presidente ad interim, Maurizio Irrera. E indirettamente al Tesoro. Nella riunione di martedì proprio Irrera è stato chiamato a chiarire come siano andati i fatti e ha dovuto dettagliare le interlocuzioni informali avute con due dirigenti del Mef: prima Vincenzo Meola […] e poi il direttore generale Marcello Sala.

Quindi ha spiegato che la prima telefonata è stata quella di Meola il 15 maggio. Sollecitava proprio che da via XX Settembre arrivasse la richiesta di proroga per evitare di andare all'elezione senza prima un responso sul commissariamento. Sono passati due giorni e il venerdì 17 a chiamare è stato Sala. […]

A complicare la situazione, c'è pure il fascicolo per ora senza reato e senza indagati, aperto dalla procura di Torino dopo l'esposto dell'ex segretario generale, Andrea Varese. Un esposto che mette al centro la vicenda del "patto occulto" proposto dall'ex consigliere Corrado Bonadeo che, anche se non firmato, avrebbe portato di fatto alla sfiducia del manager.

