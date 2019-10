LA COMPAGNIA DELL’ANELLO - APPLE BREVETTA L’ANELLO SMART, UNA SORTA DI MINI SMARTWATCH CHE RIESCA A MONITORARE L’ATTIVITÀ FISICA E SBLOCCARE GLI ALTRI DISPOSITIVI DAL DITO – UNA COSA CHE AMAZON HA GIÀ FATTO (SI CHIAMA ECHO LOOP) MA CHE POTREBBE TRASFORMARSI IN ORO PER CUPERTINO, CHE HA CAPITO CHE CON GLI IPHONE SI GUADAGNA SEMPRE MENO E CHE IL FUTURO È NEL MERCATO DEI “WEARABLE”. MERCATO CHE PERALTRO GIÀ STRADOMINA

APPLE, BREVETTO PER UN ANELLO 'SMART'

Da www.ansa.it

Apple va oltre l'iPhone e l'Apple Watch, in futuro potrebbe lanciare anche un anello smart. E' quanto si apprende da un brevetto pubblicato dall'ufficio brevetti americano (Uspto) in cui viene descritto dall'azienda di Cupertino il funzionamento di un piccolo dispositivo da indossare al dito in grado di monitorare l'attività fisica e di gestire diverse funzionalità.

L'anello integra un processore, un microfono e un modulo wireless. E sono presenti alcuni sensori per la registrazione dei movimenti, una piccola superficie touch e una ghiera per l'accesso ad alcune funzioni. L'anello potrebbe essere impiegato anche per l'autenticazione biometrica e quindi ipoteticamente per lo sblocco di un altro dispositivo Apple senza il bisogno di digitare password. Amazon di recente ha lanciato Echo Loop, un anello intelligente che include l'assistente virtuale Alexa. Offre più o meno le stesse funzionalità di un altoparlante intelligente ma va messo al dito. E sfrutto lo smartphone dell'utente per la connettività.

APPLE DOMINA IL MERCATO DEGLI INDOSSABILI IN EUROPA

Da www.hdblog.it

È Apple a prendersi la fetta più larga del mercato degli indossabili in Europa, secondo quanto rilevato da una ricerca della IDC. Il principale merito di questo successo va gli AirPods, gli auricolari "true wireless" il cui debutto risale ormai ai tempi di iPhone 7 (nel frattempo è arrivata la seconda generazione, e presto dovrebbe debuttare un modello con design in-ear). Nel complesso, la categoria degli auricolari e più in generale dell'earwear è quella che registra la crescita più sostanziale: +400% su base annua. E rappresenta più della metà di tutti gli indossabili spediti in Europa.

Crescono molto anche i braccialetti smart, categoria che include prodotti generalmente orientati al fitness (Xiaomi Mi Band, Honor Band, Galaxy Fit/Fit E, Fitbit...): +222% rispetto all'anno precedente. Proprio le new entry di Samsung, secondo la fonte, contribuito in modo significativo al conseguimento di questo risultato.

Continuano a fare molto bene anche Xiaomi, Fitbit e Huawei/Honor. Molto modesta, invece, la crescita degli orologi, che include sia gli smartwatch veri e propri sia i dispositivi più tradizionali con funzionalità smart. In questo settore le spedizioni sono aumentate appena del 18,3%. Gli orologi con funzioni più basilari stanno crescendo a discapito degli smartwatch, con uno share del 26% rispetto al 22,8% rispetto all'anno scorso. Principale merito di questa transizione va a Huawei.

Nel complesso, le spedizioni di dispositivi indossabili hanno raggiunto 13,4 milioni di unità, pari a una crescita del 154,4% rispetto all'anno scorso. Le spedizioni di earwear sono pari al 52,3% del totale, mentre gli orologi rappresentano il 26,7% e i braccialetti il 20,7%. I mercati più attivi sono il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Russia e l'Italia.

L'Europa occidentale rappresenta l'80% delle spedizioni, ma quella orientale cresce molto più velocemente (215,9% contro il 144,9%). Apple ha spedito 4,83 milioni di dispositivi, mantenendo il proprio share praticamente invariato (36%); Huawei e Samsung totalizzano le crescite più rapide, rispettivamente con il 697 e il 379,3 percento. Ma Apple è ancora distante: Samsung è seconda in assoluto ma totalizza 2,43 milioni di unità spedite, Huawei si ferma a 750.000.

