22 ago 2023 14:45

PER I CONSUMATORI CONTINUANO AD ARRIVARE CETRIOLONI – OLTRE A BENZINA E ALIMENTARI, AUMENTANO ANCHE I PREZZI DELLE PIATTAFORME DIGITALI DI STREAMING – NETFLIX È PASSATO A 12,99€ PER IL PIANO STANDARD, TOGLIENDO LA POSSIBILITÀ DI CONDIVIDERE LA PASSWORD. ANCHE AMAZON PRIME COSTA UN EURO IN PIÙ AL MESE, APPLE+ DUE – DISNEY PLUS SEGUIRÀ LA STESSA STRATEGIA: DAL 2024 NIENTE CONDIVISIONE DELL’ACCOUNT – IL CASO DAZN: 11 EURO IN PIÙ AL MESE, 15 PER IL PIANO PREMIUM