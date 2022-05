UN CONTO È SOTTRARRE I BENI AGLI OLIGARCHI RUSSI, UN ALTRO È DARLI AGLI UCRAINI - A PAROLE "SLEEPY JOE" BIDEN VUOLE LIQUIDARE LE PROPRIETÀ DEGLI UOMINI DI PUTIN PER POI DEVOLVERE IL RICAVATO A KIEV: DI MEZZO PERÒ C'È LA BUROCRAZIA E LA RESA DEI CONTI POTREBBE RICHIEDERE UN PO' DI TEMPO - L'OBIETTIVO, PIÙ CHE SVUOTARE LE TASCHE DEI RICCONI RUSSI, È MINARE L'ARCHITETTURA FINANZIARIA CHE MOSCA USA PER SPOSTARE IL DENARO...

Potrebbero volerci anni prima che i beni russi sequestrati dagli Stati Uniti siano definitivamente confiscati e venduti a beneficio del popolo ucraino. L'amministrazione Biden vuole accelerare il processo.

Il governo degli Stati Uniti era così soddisfatto del suo rapido sequestro dello yacht da 255 piedi di un oligarca russo nell'isola di Maiorca il mese scorso che ha postato un video su YouTube del momento in cui gli agenti dell'FBI e le autorità spagnole si sono arrampicati sulla passerella.

Lo yacht da 90 milioni di dollari di Viktor Vekselberg, chiamato Tango, è stato il primo grande trofeo del governo in una campagna contro i miliardari con stretti legami con il Cremlino – scrive il NYT.

Il Tango è solo una scheggia del miliardo di dollari in yacht, aerei e opere d'arte - per non parlare delle centinaia di milioni in contanti - che gli Stati Uniti hanno identificato come appartenenti a ricchi alleati del presidente della Russia, Vladimir V. Putin, dall'invasione dell'Ucraina.

Il giudice magistrato degli Stati Uniti Zia M. Faruqui, che ha approvato il sequestro, ha definito l'inseguimento dello yacht da parte di una nuova squadra del Dipartimento di Giustizia chiamata task force cleptocapture "solo l'inizio della resa dei conti che attende coloro che agevolerebbero le atrocità di Putin".

La resa dei conti potrebbe richiedere un po' di tempo. Sequestrare i beni, che sia uno yacht o un conto bancario, è la parte facile. Per confiscarli definitivamente, il governo deve di solito navigare in un processo potenzialmente complicato noto come confisca civile, che richiede di dimostrare a un giudice che i beni sono stati ottenuti dai proventi di un crimine o attraverso il riciclaggio di denaro. Solo allora il governo possiede effettivamente i beni e ha il potere di liquidarli.

Tutto questo può richiedere anni, specialmente se l'ex proprietario è incline a combattere l'azione di confisca in tribunale.

Sperando di accelerare le cose - e ottenere rapidamente i proventi dei beni sequestrati consegnati al governo ucraino - la scorsa settimana la Casa Bianca ha annunciato un piano che renderebbe più facile per le autorità statunitensi perseguire alcuni beni degli oligarchi attraverso una procedura amministrativa guidata dal Dipartimento del Tesoro.

Anche se non ha fornito i dettagli del suo piano, i funzionari dell'amministrazione hanno detto che la nuova procedura fornirà un processo adeguato e permetterà una revisione "accelerata" da parte di un tribunale federale.

La proposta della Casa Bianca cambierebbe significativamente il modo in cui il governo gestisce i sequestri di beni di alto valore. Generalmente, la confisca amministrativa è usata in casi di basso profilo, destinati a beni del valore di 500.000 dollari o meno.

Tali sforzi non sono davvero progettati per case di lusso o yacht massicci, per non parlare delle enormi somme di denaro che i ricchi russi si crede abbiano nascosto nei conti bancari degli Stati Uniti o investito con hedge fund e società di private equity.

"L'idea di uno yacht o di un jet del valore di centinaia di milioni sequestrato e liquidato amministrativamente è un nuovo territorio", ha detto Franklin Monsour Jr, un ex procuratore federale e un avvocato della difesa dei colletti bianchi con Orrick a New York.

Monsour ha detto che l'amministrazione e il Congresso possono contare sul fatto che molti oligarchi russi non si opporranno legalmente a un nuovo processo accelerato, perché questo rischierebbe di sottoporsi alla giurisdizione degli Stati Uniti.

"Con ogni probabilità non ci sarà alcuna sfida", ha detto. "E il governo lo sa". Anche se i procuratori sono costretti a procedere in alcuni casi attraverso il più tipico processo di confisca civile, il contenzioso potrebbe andare più veloce del normale per quella stessa ragione, ha detto Monsour.

Ci sono indicazioni che il ritmo dei sequestri sta aumentando. Giovedì, i procuratori hanno detto che le autorità delle Fiji che lavorano con la task force hanno sequestrato un mega yacht da 300 milioni di dollari appartenente a Suleiman Kerimov, un magnate russo dell'oro.

Più beni costosi il governo sequestra, più ragioni ha per accelerare il processo di confisca: I beni di lusso devono essere adeguatamente mantenuti, altrimenti il loro valore scenderà prima che possano essere venduti a qualcun altro nel piccolo gruppo di persone che possono permetterseli.

"Per gli yacht che rimangono a languire nei porti, ci saranno beni spesi per mantenere i veicoli", ha detto Daniel Tannebaum, un esperto di crimini finanziari presso la società di consulenza Oliver Wyman ed ex funzionario del Tesoro. "Alcuni di questi beni possono rimanere per un tempo estremamente lungo".

Ma le autorità degli Stati Uniti stanno cercando di fare di più che spogliare gli oligarchi dei loro beni preziosi. Elizabeth Rosenberg, assistente segretario per il finanziamento del terrorismo e i crimini finanziari al Tesoro, ha detto che un obiettivo è quello di "minare l'architettura finanziaria che la Russia usa per spostare il denaro".

Nel corso degli anni, la Russia e i suoi oligarchi sono diventati abili a utilizzare una parata di società di comodo in luoghi come le Isole Vergini Britanniche per spostare denaro da Cipro alle Isole Cayman a Jersey, nelle Isole del Canale, tutti luoghi con una storia di essere considerati dagli investitori come paradisi fiscali.

La task force cercherà prove di oligarchi che hanno fatto passi per evadere illegalmente le sanzioni trasferendo surrettiziamente denaro e proprietà a una persona o entità commerciale non autorizzata.

Proprio il mese scorso, i procuratori federali di Manhattan hanno presentato accuse penali contro Konstantin Malofeyev per aver trasferito illegalmente 10 milioni di dollari da una banca statunitense a un socio in affari in Grecia.

Malofeyev, che recentemente ha descritto l'invasione russa dell'Ucraina come una "guerra santa", è stato oggetto di un ordine di sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro nel 2014 dopo l'invasione della Crimea, una parte dell'Ucraina che alla fine ha annesso.

In ottobre, gli agenti federali hanno fatto irruzione in una villa appartenente al miliardario russo Oleg Deripaska a Washington e hanno sequestrato una vasta gamma di beni, tra cui un dipinto di Diego Rivera.

Le autorità hanno agito in risposta ai sospetti che il signor Deripaska abbia cercato di eludere le sanzioni spostando alcuni dei suoi soldi, ha riferito Bloomberg il mese scorso.

Le autorità statunitensi hanno perseguito i beni appartenenti al signor Deripaska, un industriale con stretti legami con il signor Putin, da un ordine di sanzione nel 2018 che era in parte in risposta all'ingerenza della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016.

Un anno dopo, il signor Deripaska ha fatto causa al governo degli Stati Uniti, sostenendo che la designazione delle sanzioni era basata su voci e lo aveva reso "radioattivo" nella comunità degli affari. Sei settimane fa, una corte d'appello federale ha respinto le sue richieste.

Da quando le forze russe hanno invaso l'Ucraina a febbraio, il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a più di 530 russi connessi. Andrew Adams, il procuratore federale che dirige la nuova task force di cleptocapture, ha detto che gran parte del lavoro iniziale della sua squadra ha coinvolto la condivisione "senza precedenti" di informazioni su questi individui con le imprese finanziarie degli Stati Uniti, i funzionari del Tesoro e i sistemi di polizia d'oltremare.

Anche senza prendere possesso di un bene, la task force può rendere difficile per il proprietario di farne uso, ha detto il signor Adams, un procuratore federale veterano a Manhattan che si è concentrato sul riciclaggio di denaro e casi di confisca dei beni.

"In passato, avrei considerato una vittoria ottenere una condanna", ha detto il signor Adams. "Ora potrebbe essere convincere una compagnia di assicurazioni a cancellare la copertura della polizza per lo yacht di un oligarca".

Anche se è possibile per il governo sequestrare i beni come parte di un caso penale, il signor Adams ha detto, il governo è improbabile che prenda questa strada. Farlo richiederebbe l'arresto e la condanna dei loro proprietari - un processo ancora più scoraggiante del processo civile o della procedura amministrativa accelerata che la Casa Bianca sta considerando.

Ma anche il processo civile di confisca richiede che il governo mostri le prove di una condotta criminale.

Nell'approvare il sequestro del Tango, il giudice Faruqui ha detto che le autorità federali avevano mostrato una causa probabile che il signor Vekselberg aveva acquistato lo yacht - tenuto attraverso una serie di società di comodo - con "proventi illeciti e fondi riciclati".

La confisca permanente richiederà ai pubblici ministeri di stabilire che il signor Vekselberg ha effettivamente commesso una frode bancaria, riciclaggio di denaro o qualche altro crimine.

Anche se gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai ricchi russi subito dopo l'invasione, gli sforzi globali per sequestrare i loro beni si sono svolti principalmente in Europa e nei Caraibi.

L'Unione Europea ha congelato circa 30 miliardi di dollari di beni riconducibili agli oligarchi russi da febbraio. Qualche settimana fa, i funzionari britannici hanno detto di aver congelato circa 13 miliardi di dollari in beni legati a uno solo di loro: Roman Abramovich.

Mr. Abramovich, uno degli uomini più ricchi della Russia e il proprietario di lunga data del Chelsea Football Club di Londra, ha affrontato una significativa pressione da parte dei funzionari britannici.

Ha accettato di lasciare la squadra a marzo, mentre le autorità si stavano muovendo per imporre sanzioni, e il club ha detto venerdì di aver accettato un'offerta di 3 miliardi di dollari da un consorzio di acquirenti. Il ricavato della vendita - il prezzo più alto nella storia per una squadra sportiva - sarà messo in un conto bancario britannico congelato.

Abramovich, che ha investito miliardi di dollari con fondi offshore gestiti da aziende statunitensi e ha un interesse in diverse acciaierie negli Stati Uniti, non è stato sanzionato da funzionari americani, in parte perché ha servito come intermediario nei negoziati tra Ucraina e Russia. Il signor Adams, il leader della task force di cleptocapture, ha rifiutato di discutere la questione.

Ma ha offerto una spiegazione del perché gli oligarchi russi su cui si concentra la sua squadra sembrano avere meno beni negli Stati Uniti che in altri paesi: Le sanzioni che il Tesoro ha imposto dopo l'invasione della Crimea da parte della Russia sette anni fa hanno spaventato alcuni.

"Abbiamo avuto sanzioni in atto dal 2014", ha detto il signor Adams. "Non siamo stati un paese amico in cui parcheggiare i vostri soldi".