CONTRO IL VIRUS CI VUOLE UN LANCIAFIAMME. ANZI UN BAZOOKA! – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE METTE SUL TAVOLO 50 MILIARDI E L’UE PROMETTE DI DARE PIÙ FLESSIBILITÀ AI PAESI COLPITI – MA GERMANIA E PAESI NORDICI GIÀ INIZIANO A METTERSI DI TRAVERSO PURE SUI 3,6 MILIARDI DI AIUTI PROMESSI DA GUALTIERI. CHE PERALTRO SERVIRANNO A POCO…

Ivo Caizzi per il "Corriere della Sera”

L' Italia e gli altri Paesi Ue più colpiti dall' emergenza coronavirus potranno ottenere flessibilità nella spesa pubblica e sostegni comunitari per il rilancio della crescita. Lo ha reso noto l' Eurogruppo dei 19 ministri finanziari, riunitosi d' urgenza in teleconferenza anche con i colleghi dei Paesi non euro.

«Considerato l' impatto potenziale sulla crescita, compresa l' interruzione delle catene di approvvigionamento, coordineremo le nostre risposte e saremo pronti a utilizzare tutti gli strumenti politici appropriati per conseguire una crescita forte e sostenibile e per salvaguardare da un' ulteriore materializzazione dei rischi al ribasso - ha dichiarato il presidente portoghese dell' Eurogruppo Mario Centeno -. Siamo pronti a intraprendere ulteriori azioni politiche. Questo include misure di bilancio, ove opportuno, in quanto potrebbero essere necessarie per sostenere la crescita».

La società Usa di valutazione finanziaria Standard & Poors ha stimato che nel 2020 il coronavirus potrebbe provocare la recessione in Italia con -0,3% del Pil (rispetto a +0,4% prima del Covid-19) e far arretrare la zona euro a +0,5% (da +1%).

Centeno ha confermato che le «regole di bilancio consentono flessibilità per affrontare eventi insoliti fuori dal controllo del governo» e che «spetta alla Commissione europea valutare le richieste». Il commissario Ue responsabile del controllo dei bilanci nazionali, Paolo Gentiloni, ha già aperto sulla richiesta da Roma e avrebbe commentato con i collaboratori l' esito dell' Eurogruppo come «un passo nella direzione di coordinamento attivo che aveva auspicato».

Il ministro dell' Economia Roberto Gualtieri, che ha previsto aiuti anche alle imprese e alle famiglie per almeno 3,6 miliardi, ha apprezzato «la possibilità di ricorrere alla flessibilità prevista da regole Ue per fronteggiare Covid-19» e «soprattutto l' impegno all' adozione coordinata delle necessarie misure per sostenere la crescita, anche con stimoli di bilancio». Il non facile accordo su questa parte è stato però rinviato all' Eurogruppo del 16 marzo. Francia, Italia e altri Paesi del sud vorrebbero un maxi piano europeo per la crescita sostenibile e più investimenti degli Stati con surplus eccessivi (Germania e Olanda). Ma a Berlino e in altri Stati nordici frenano. Il Fondo monetario di Washington ha stanziato 50 miliardi di dollari per fronteggiare gli effetti finanziari negativi del Covid-19.

