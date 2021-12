COREA OLTRE L’OSTACOLO - SQUID GAME, IL K-POP, MA ANCHE IL DESIGN: A SEUL SI DISEGNA E IMMAGINA IL FUTURO NELL’INTRATTENIMENTO, NELL’ARTE E NELL’INDUSTRIA - NE È UN ESEMPIO LA IONIQ 5, IL NUOVO MODELLO ELETTRICO DI HYUNDAI, DISEGNATA DA SANGYUP LEE, CON PANNELLI SOLARI SUL TETTO E FARI STILE MAZINGA - GLI IPERCONGLOMERATI TECH E LA PASSIONE PER IL LUSSO CHE FA DA SPONDA AL MADE IN ITALY: IL PATRON DI “AURORA” CESARE VERONA REALIZZA UNA PENNA MITOLOGICA IN ESCLUSIVA PER IL MERCATO COREANO…

Gianni Buttitta per “la Repubblica - Motore”

hyundai ioniq 5.

Linee futuristiche, ereditate dal concept car 45 di pochi mesi fa, pannelli solari sul tetto, 2 motori sincroni elettrici da 72,6 kW, 481 km di autonomia, fari a led quadrati stile Mazinga, alta riciclabilità, telecamera a 360 gradi ed emissioni CO2 pari a zero.

sangyup lee

La Hyundai Ioniq 5 non poteva che nascere in Corea del Sud, il paese più giovane, diverso, stravagante del momento. Un modo di interpretare la mobilità del secondo millennio. Territorio di grandissime contraddizioni, enorme ricchezza, imprese Chaebol (iperconglomerati) come la stessa Hyundai, Samsung, LG, Daewoo, Hanjin, la Corea del Sud nel 2020 è entrata a far parte dei dieci paesi più ricchi e innovativi del mondo.

sangyup lee con il concept della hyundai ioniq 5

Ioniq 5 potrebbe essere a pieno titolo l'auto con cui Seong Gi-hun arriva in aeroporto col nuovo taglio di capelli rosso-viola nell'ultimo episodio di Squid Game, la serie/ dei record del regista Hwang Dong-hyuk, oltre 150 milioni di telespettatori nel primo mese di programmazione su Netflix.

seong gi hun squid game

Per noi la più bella è in Gravity Gold Matte o Phantom Black, colori che esaltano l'unicità della linea. Lavoro eccellente di SangYup Lee, star designer con esperienze in Pininfarina, Porsche, GM, Audi e Lamborghini. Il disegno e il colore in Corea sono sostanza.

gli occhiali da sole dei bts

Negli oggetti, nelle costruzioni e anche sul corpo e il viso delle persone: la più veloce e risoluta società turbo capitalista confuciana non a caso ha dato vita ai progetti internazionali delle Torri Petronas in Malesia, del Taipei 101 a Taiwan e del Burj Khalifa degli Emirati Arabi Uniti.

In Corea la levigatezza della pelle del viso è la metafora dell'antidoto alla tragicità della vita post moderna, disegnata dal premio Oscar Bong Joon-ho nel film Parasite, e arricchisce le aziende cosmetiche più avanti della terra come Punito, Holika Holika e A'Pieu.

bts.

Tutto appare fenomenale come lo smart watch Galaxy Watch4 Classic da 42 mm, l'ultimo nato con cinturino in fluoroelastomero di Samsung, altra impresa gigante da oltre 200 miliardi, fondata da Lee Byung-chul, partito nel 1938 da un alimentari con 40 persone a Su-Dong, famoso per la pasta fresca e gli spaghetti. Italia e Corea ancora una volta: la Pony 1975, primo veicolo di progettazione esclusivamente coreana, fu disegnata da Giorgetto Giugiaro.

parasite 2

Gli orologi digitali fanno storcere il naso a molti puristi ma questo è super: telefono, analizzatore del grasso, player musicale, elettrocardiografo, monitoratore del sonno e della saturazione, può sequenziare più di novanta esercizi fisici facendoci ascoltare la musica che vogliamo, magari quella dei BTS con oltre 100 miliardi di visualizzazioni nel mondo.

samsung galaxy watch4 classic

I cantanti coreani della K-Generation (BTS, Blackpink, Big Bang) sono campioni mondiali di incassi e scelgono spesso occhiali alla coreana, tondi, semplici, storici, leggerissimi, indossati nel passato da Ghandi, Jobs e Lennon oggi da Gigi Hadid e Kendall Jenner. Il fondatore di Caliphash Ha Ha è lui stesso un cantante e star TV.

penne aurora

I nomi delle lenti sono mitologici: Terrific, Fly, Phobia.

E mitologica è una penna realizzata con 200 passaggi di lavorazione in esclusiva per la Corea da Cesare Verona, patron di Aurora. Le esportazioni della più antica azienda di penne italiana sono cresciute del 48% quest'anno.

Ancora Italia in un incrocio planetario, culturale e produttivo. Solo 50 pezzi nel mondo: L'88 Fanny Pen, già nata nel 1947 dal genio di Marcello Nizzoli, con pennino 18k in oro rodiato bianco.

cesare verona penne aurora

Tre settimane per realizzarne uno, bramato dalle mani di scrittori di una lingua uralo altaica più vicina per molti al turco e al finlandese che al giapponese. In Auroloide brevettata nera con striature fucsia, rosa e tungsteno, oppure rosa marmorizzata.

Colori dei labirinti tentacolari nei quali si muovono i 456 protagonisti del gioco tragico della vita alla coreana di Squid Game. Complessità, figura e sostanza. Una vera visione del domani: il futuro alla coreana.

hwang dong hyuk 10 Squid Game 3 biglietti squid game vans bianche squid game parasite 3 aurora 88 venere AURORA 88 PEN Squid Game 2 marcello nizzoli SQUID GAME gli occhiali da sole dei bts 1 seong gi hun squid game 1 hyundai ioniq 5 2 sangyup lee hyundai ioniq 5 vcesare verona hyundai ioniq 5

Parasite parasite 1