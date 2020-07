CORONA-CRAC! - IN SPAGNA HANNO CHIUSO PER SEMPRE A CAUSA DELLA PANDEMIA 40MILA BAR, RISTORANTI E HOTEL, CIOÈ IL 13% DEL TOTALE. LA QUOTA POTREBBE SALIRE AL 20% ENTRO FINE ANNO - IL VIRUS HA DATO IL COLPO DI GRAZIA SOPRATTUTTO ALLA CATALOGNA, CIOÈ ALLA REGIONE PIÙ RICCA E PRODUTTIVE - BARCELLONA E LE LOCALITÀ COSTIERE, CHE CAMPANO DI TURISMO LOW COST E VITA NOTTURNA, SONO DESERTE: A LLORET DE MAR IL 60% DEI POSTI LETTO È LIBERO E SI RIEMPIE SOLO NEL FINE SETTIMANA…

1 – CORONAVIRUS: SPAGNA, CHIUSO IL 13% BAR, RISTORANTI E HOTEL

(ANSA-AFP) - MADRID, 21 LUG - Il 13% di bar, ristoranti e hotel spagnoli hanno chiuso per sempre a causa del coronavirus.

Si tratta di circa 40.000 esercizi che potrebbero arrivare a 65.000 entro la fine dell'anno, il 20% del totale. E' l'allarme lanciato da Hosteleria de Espana, la Federalberghi spagnola, in una conferenza stampa.

Nel pieno dell'estate e nonostante la riapertura dei confini "nelle località turistiche più popolari non ci sono turisti", ha detto il presidente dell'associazione José Luis Izuel. In zone come le isole Baleari, ad esempio, ha riaperto la metà di bar e ristoranti. Per non parlare nei locali nelle grandi città, soprattutto nei distretti in cui si concentrano gli uffici. "il lavoro da casa ha spazzato via la colazione e i pranzi fuori, soprattutto a Madrid", ha spiegato. Il settore potrebbe essere colpito fino al 50% con il rischio di perdere tra i 900.000 e 1,1 millione di posti di lavoro, diretti e indiretti.

Il turismo in spagna conta per il 12% del Pil. Alla fine di giugno il governo ha presentato un piano da 4,2 miliardi di euro in forma di prestiti ma il settore ha chiesto di più come sospensione del pagamento delle tasse, aiuti a fondo perdute e 'bonus' vacanze per gli spagnoli.

2 – I FOCOLAI DI BARCELLONA DANNO IL COLPO DI GRAZIA ALL'ECONOMIA COSTIERA

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La crisi – scrive El Pais - triplica la domanda di aiuti sociali nei comuni costieri

I focolai nell'area metropolitana di Barcellona e le raccomandazioni di non uscire di casa possono essere un colpo mortale per le popolazioni costiere che vivono di turismo. Il turismo di massa ha lasciato il posto al turismo di prossimità in comuni come Lloret de Mar. Il settore, che si è concentrato sull'attrazione di viaggiatori provenienti dall'area di Barcellona, avverte che le nuove restrizioni lasceranno in bianco la stagione, prevedendo una grave crisi sociale in inverno.

La pandemia di coronavirus ha cambiato il paesaggio di Lloret, Roses, Salou e altre città costiere catalane che vivono quasi esclusivamente di turismo. Il primo comune è uno degli esempi di un modello che è entrato in una profonda crisi a causa del covid-19.

Lloret, con 40.000 abitanti, dispone di 30.000 posti letto in più di 120 strutture alberghiere. Ogni anno riceve un milione di turisti che insieme trascorrono cinque milioni di notti in città. Il 95% dell'economia della città, che è anche un centro di servizi per la popolazione circostante, è sostenuta direttamente o indirettamente dal turismo.

Il comune è abituato a lavorare con grandi gruppi di viaggiatori che vengono con tour operator, e accoglie soprattutto turisti francesi, inglesi, dell'Europa centrale e orientale, soprattutto dalla Russia. Tutto questo è cambiato: a Lloret non si vedono più turisti stranieri che riempiono la spiaggia, il lungomare o la strada che concentra le discoteche e i bar.

Sul totale dei posti disponibili, il 60% è libero. "Il problema è che ci riempiamo solo nei fine settimana. Dal lunedì al venerdì abbiamo un tasso di occupazione tra il 10% e il 15%", spiega Antoni García, portavoce dell'Associazione degli appartamenti turistici della Costa Brava. García ha una società che gestisce edifici turistici a Lloret. "Dopo la pandemia abbiamo visto che abbiamo dovuto iniziare la stagione da zero, molti hanno scommesso sull'apertura, ma nessuno si aspettava che la domanda fosse così bassa", riassume. I prezzi, spiegano gli albergatori, sono dovuti scendere e sono, in piena alta stagione, ai livelli di maggio. "Capisco i colleghi che non hanno aperto. Quello che tutti stanno cercando di salvare è l'azienda, non la stagione", dice Garcia.

Il settore ammette di vivere alla giornata, con prenotazioni e cancellazioni all'ultimo minuto. L'ente per il turismo di Girona e della Costa Brava ha mirato la sua campagna per attirare turisti dalla Francia e dall'area metropolitana di Barcellona. Ma anche le ondate delle ultime settimane ha danneggiato questa strategia. "Il turismo straniero è molto sensibile alle notizie. Quando i belgi o i tedeschi leggono che c'è un'epidemia nel Segrià, non vedono che è lontano da Lloret, per loro il pericolo è lo stesso, e annullano", spiega García. L'obbligo di indossare le mascherine era anche un deterrente, secondo il settore del turismo. "Questo, e le limitazioni in tutte le attività: bar, discoteche, gite in barca, attività di gruppo sulle spiagge...", aggiunge.

La punta dell'iceberg sono stati i focolai nell'area metropolitana di Barcellona, da cui proviene la maggior parte dei turisti di questa stagione. "In ogni momento dobbiamo fare quello che è necessario fare, ma stiamo aggiungendo restrizioni che il mercato difficilmente può accettare", ammette Jaume Dulsat, sindaco di questa città della Costa Brava.

Il Comune di Lloret ha installato un sistema di controllo sulle spiagge che testimoniano la caduta del turismo straniero: sulle spiagge centrali, normalmente affollate da viaggiatori stranieri, in questi giorni c'è sempre capacità disponibile, mentre le calette e le spiagge più lontane, note al turismo locale, sono piene.

Ma non sono solo i negozi e gli hotel a risentire dell'impatto delle restrizioni alla mobilità. La crisi del coronavirus ha già triplicato la domanda di aiuti e di alimenti, ma questo è niente, avvertono gli enti sociali, rispetto a quello che arriverà in inverno se questa stagione finirà per essere così breve e debole nel turismo. Dolors Puigdevall, direttore della Caritas Diocesana di Girona, precisa che a Lloret de Mar l'aumento della domanda è stato del 100%, mentre a Roses è cresciuto del 129%.

A Tossa de Mar le famiglie che chiedono da mangiare sono passate da 60 a 180. "Molte persone vengono per la prima volta. Abbiamo persone che sono diventate disoccupate, ma anche molti che vivono dell'economia sommersa e improvvisamente non hanno più un reddito", spiega. A Lloret, il municipio ha dovuto spostare il centro di distribuzione alimentare nel palazzetto dello sport per soddisfare la crescente domanda. "In altre città abbiamo rinforzato i centri, ma in alcune non l'abbiamo fatto, quindi la lista d'attesa sta crescendo", spiega Puigdevall. Il Comune è già alla ricerca di nuovi locali per soddisfare la domanda ed è in fase di revisione del bilancio: "Dobbiamo ridisegnare i conti per renderli più sociali", spiega il Sindaco.

