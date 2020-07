COSA BOLLE IN PENTOLA SU ASPI? LE FONDAZIONI SONO TITUBANTI SULL'OPERAZIONE 'AUTOSTRADE': NON HANNO ANCORA DECISO SE ENTRARE DA SOLE NEL CAPITALE DELLA NUOVA SOCIETÀ O FARLO ATTRAVERSO "CDP" E "F2I", DI CUI SONO AZIONISTE. IL PROBLEMA È IL RAPPORTO MOLTO TESO TRA L'AD DI F2I, RENATO RAVANELLI, E L'AD DI CASSA DEPOSITI, FABRIZIO PALERMO. I PRESIDENTI DELLE DUE SOCIETÀ, MASSIMILIANO CESARE (F2I) E GORNO TEMPINI (CDP) LAVORANO SOTTO TRACCIA CON GOVERNO E DEEP STATE PER…

Dagonews

Cosa bolle in pentola su Aspi? Oggi l'incontro tra l'ad di Cassa depositi, Giovanni Gorno Tempini, e le Fondazioni bancarie è servito a sondare il terreno. Le Fondazioni sono titubanti sull'operazione Autostrade: non hanno ancora deciso se entrare da sole nel capitale della nuova società o farlo attraverso Cdp e F2i, di cui sono azioniste.

Il problema è il rapporto molto teso tra l'ad di F2i, Renato Ravanelli, e l'ad di Cassa depositi, Fabrizio Palermo. I due non si amano e Ravanelli ha già fatto capire che non intende smuovere i capitali del fondo per entrare in Aspi con quote di minoranza rispetto a Cdp. Le tensioni a distanza tra gli Ad creano rogne ai presidenti delle due società, Massimiliano Cesare (F2i) e Gorno Tempini (Cdp), che lavorano sotto traccia con governo e deep state per evitare pericolosi inceppi nelle trattative...

