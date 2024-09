COSA C’È DIETRO LA DECISIONE DI WARREN BUFFETT DI CONTINUARE A VENDERE LE AZIONI DI BANK OF AMERICA? – L’ORACOLO DI OMAHA È ALLA SUA TERZA CESSIONE IN POCHE SETTIMANE, PORTANDO LE AZIONI DELLA BANCA VENDUTE A CIRCA 174,7 MILIONI DA METÀ LUGLIO, PER UN INCASSO DI 7,19 MILIARDI DI DOLLARI – BUFFETT RESTA IL PRINCIPALE AZIONISTA DELL’ISTITUTO CON UNA QUOTA PARI ALL’11,1%, MA L’OBIETTIVO È SCENDERE SOTTO IL 10%: UNA CIFRA CHE GLI PERMETTEREBBE DI EVITARE ALCUNI CONTROLLI…

Nuova vendita di azioni Bank of America da parte di Warren Buffett, alla sua terza vendita in poche settimane. L’ultima operazione è stata annunciata ieri sera in una nota da parte di Berkshire Hathaway e riguarda la cessione di 5,8 milioni di azioni BofA effettuata tra il 6 e il 10 settembre.

Questa porta le azioni della banca vendute dalla holding a circa 174,7 milioni da metà luglio, per un incasso di 7,19 miliardi di dollari, secondo quanto calcolato da LSEG. Nonostante i titoli venduti, Berkshire resta il principale azionista dell’istituto con 852,2 milioni di azioni e una quota pari all’11,1%, dal valore di 33,71 miliardi in base al prezzo di chiusura di ieri.

Oggi il titolo Bofa scambia in calo di circa il 2% nella prima mezz’ora di contrattazioni a Wall Street, scendendo così a 38,53 dollari per azione. Stesso calo per Berkshire, ora a 450 dollari.

Obiettivo 10%

Se ufficialmente non ci sono motivazioni alle mosse di Buffet, molti ritengono che l’investitore sia impegnato a portare la sua holding sotto il 10% del capitale di BofA, questo per evitare alcuni controlli normativi. L’ipotesi era già stata avanzata la scorsa settimana dagli analisti di Deutsche Bank.

In particolare, scendere sotto quella quota significa non dover più segnalare regolarmente le vendite come accade in questo momento.

Prese di profitto

Dietro la mossa di Buffett potrebbe anche esserci qualcosa di molto più semplice come una presa di profitto riguardo ad un titolo aumentato di quasi il 10% negli ultimi sei mesi e del 38% nell’ultimo anno.

