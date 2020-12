14 dic 2020 19:03

COSA SI PROVA A GUADAGNARE 6,5 MILIARDI IN TRE SECONDI - VIDEO: BRIAN CHESKY, FONDATORE E CEO DI AIRBNB, SCOPRE MENTRE È COLLEGATO IN DIRETTA CHE IL TITOLO ERA PASSATO DAI 68 $ DELLA VALUTAZIONE INIZIALE AI 145 IN APERTURA DI SEDUTA. INIZIA A BALBETTARE, NON SA COSA RISPONDERE. TI CREDO: IL SUO PATRIMONIO È APPENA PASSATO DA 4 A 11 MILIARDI (E LA SOCIETÀ DA 30 A 101 MILIARDI DI VALUTAZIONE)