IL COVID HA FATTO ANCHE COSE BUONE – LA PANDEMIA, CHE HA DANNEGGIATO L’ECONOMIA AMERICANA, HA “SCATENATO” UN BOOM DI NUOVE START-UP. LO SOSTIENE UNA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEL MARYLAND E DELLA FEDERAL RESERVE – “THE NEW YORK TIMES”: “SI SONO APERTE NUOVE PORTE PER GLI IMPRENDITORI QUANDO IL GOVERNO FEDERALE HA ELARGITO AGLI AMERICANI TRILIONI DI DOLLARI DI ASSISTENZA PER LA PANDEMIA, CHE POTREBBERO AVER DATO A MOLTE PERSONE IL CAPITALE NECESSARIO PER AVVIARE UN'AZIENDA…”

Articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di Epr comunicazione

il covid e le nuove startup

La pandemia di Covid-19 ha danneggiato l'economia statunitense in molti modi. Ha bloccato le catene di approvvigionamento globali, ha fatto impennare i prezzi al consumo e ha lasciato per breve tempo senza lavoro milioni di persone. Ma potrebbe anche aver fatto uscire l'America da un crollo imprenditoriale che durava da decenni.

Una nuova ricerca condotta da economisti dell'Università del Maryland e della Federal Reserve, presentata venerdì alla Brookings Institution, un think tank di Washington, documenta una nuova e potenzialmente duratura impennata degli imprenditori americani durante e dopo la pandemia. Le nuove imprese vanno dai ristoranti alle lavanderie a secco, fino alle start-up ad alta tecnologia.

economia americana e impatto del covid

Questa impennata sembra essere una risposta diretta al modo in cui le conseguenze del virus hanno cambiato rapidamente ma permanentemente il modo in cui molti americani vivono e lavorano.

Questi cambiamenti hanno aperto le porte agli imprenditori che, come spesso sostengono gli economisti, sono in grado di rispondere meglio alle improvvise opportunità commerciali. Le opportunità si sono presentate quando il governo federale ha elargito agli americani trilioni di dollari di assistenza per la pandemia, che potrebbero aver dato a molte persone il capitale necessario per avviare un'azienda e assumere lavoratori.

startup

Le statistiche federali hanno mostrato i primi segni dell'esplosione della creazione di imprese. Alcuni economisti l'hanno inizialmente liquidata come un effetto collaterale della pandemia, destinato a svanire rapidamente. Questa esitazione si basava in parte su studi che mostravano come l'attività di start-up fosse in calo da diversi decenni. Un documento pubblicato questo mese da economisti dell'Università di Chicago e della Fed ha dimostrato che l'attività di start-up e l'occupazione, come quota dell'economia, sono diminuite a partire dagli anni Ottanta. Una manciata di grandi imprese domina sempre più le industrie.

joe biden

Ma il nuovo documento di John Haltiwanger dell'Università del Maryland e Ryan Decker della Fed, due dei principali ricercatori nazionali nello studio del dinamismo economico, suggerisce che la pandemia potrebbe aver interrotto queste tendenze. "Troviamo i primi accenni di una ripresa del dinamismo economico", scrivono Decker e Haltiwanger. Hanno però avvertito che "per molti aspetti è troppo presto per accertare se si stia verificando un'inversione duratura delle tendenze precedenti alla pandemia", anche perché la ripresa è ancora così recente.

I sostenitori delle politiche volte a incrementare il dinamismo sono stati meno severi. "Questa è la prova di una vera e propria rinascita del dinamismo economico, guidata da un'impennata dell'attività di start-up mai vista nell'era post-Grande Recessione", ha dichiarato John Lettieri, presidente e amministratore delegato dell'Economic Innovation Group, un think tank di Washington.

impatto del covid sull economia americana

Haltiwanger e Decker hanno attinto a un'ampia gamma di fonti pubbliche sulle imprese nuove ed esistenti. Hanno trovato prove di un aumento sostenuto dell'attività delle nuove imprese e della creazione di posti di lavoro da parte di queste ultime.

Le mappe di questa imprenditorialità sono in linea con le nuove realtà di un'economia in cui un numero maggiore di americani lavora da casa, con un minor numero di start-up nei centri storici e un forte aumento nelle aree suburbane.

Secondo gli economisti, le domande mensili per la creazione di nuove imprese in grado di creare posti di lavoro sono più alte del 30% rispetto al 2019, alla vigilia della pandemia. Queste richieste hanno avuto un'impennata poco dopo l'arrivo della pandemia, quando il Congresso ha iniziato a pompare stimoli nell'economia. Sono scese per un breve periodo, per poi risalire verso la fine del 2020 e l'inizio del 2021, quando i legislatori hanno inviato altri fondi a persone e aziende. In questo lasso di tempo, le aziende relativamente giovani sono cresciute fino a rappresentare una quota maggiore dell'occupazione e delle imprese totali dell'economia.

riapertura negozi negli usa dopo il Covid

Il documento suggerisce che queste tendenze potrebbero essere una ragione trascurata per cui le imprese hanno passato gli ultimi anni a lamentarsi della carenza di manodopera negli Stati Uniti, anche se i lavoratori sono tornati alla forza lavoro più velocemente e in numero maggiore rispetto a qualsiasi altra recessione di questo secolo. In parole povere, le aziende esistenti potrebbero essersi trovate improvvisamente a competere per i lavoratori con un numero di start-up molto più alto di quello a cui erano abituate.

Una questione che lo studio non affronta direttamente è se il Presidente Biden possa rivendicare a buon diritto il merito di questi sviluppi, come ha ripetutamente cercato di fare. "Nei miei primi due anni sono state presentate 10,5 milioni di nuove domande di lavoro, il numero più alto mai registrato in un periodo di due anni", ha dichiarato Biden questa primavera.

startup

Giovedì i funzionari della Casa Bianca hanno dichiarato di essere stati incoraggiati dallo studio e di continuare a credere che il Piano di salvataggio americano da 1.900 miliardi di dollari, che Biden ha firmato all'inizio del 2021, abbia contribuito a sostenere un'impennata imprenditoriale. Ha inviato denaro a persone, imprese e governi statali e locali.

Nello spirito di crisi uguale opportunità, da tempo riteniamo che le misure del piano di salvataggio abbiano contribuito a creare un contesto favorevole agli imprenditori, in particolare alle piccole imprese e alle minoranze", ha dichiarato in un'e-mail Jared Bernstein, presidente del Consiglio dei consulenti economici di Biden. "Questo lavoro dimostra che i progressi in questo campo sono stati accolti con grande favore e li collega in modo credibile ai forti aumenti di posti di lavoro che abbiamo registrato durante il mandato del Presidente".

joe biden joe biden g20 new delhi varianti covid