CR7 BILLIONAIRE! - CRISTIANO RONALDO VA VERSO QUOTA UN MILIARDO DI DOLLARI IN INCASSI IN CARRIERA - IL TAGLIO DELLO STIPENDIO ALLA JUVENTUS, NON DOVREBBE IMPEDIRGLI DI DIVENTARE IL TERZO SPORTIVO, DOPO TIGER WOODS E FLOYD MAYWEATHER, A TAGLIARE IL TRAGUARDO…

Da https://www.calcioefinanza.it/

CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo va verso quota un miliardo di dollari in incassi. Come spiega Forbes, il taglio agli stipendi in casa Juventus e l’emergenza Coronavirus non dovrebbe intaccare la corsa del campione portoghese verso la cifra tonda, che gli permetterebbe di aggiungersi a Tiger Woods e Floyd Mayweather tra gli atleti miliardari.

Secondo la classifica Forbes, nella scorsa stagione Ronaldo ha guadagnato 109 milioni di dollari, di cui 65 milioni tra stipendio e bonus e il resto in accordi di sponsor e pubblicitari. Numeri che gli hanno permesso di essere secondo solo a Messi. E il taglio agli stipendi per l’emergenza coronavirus non dovrebbe impattare in termini di classifica, considerando l’alta percentuale di entrate da sponsor.

CRISTIANO RONALDO

I guadagni potrebbero così comunque raggiungere anche i 90/100 milioni di dollari quest’anno: una cifra che gli permetterebbe di mantenere la sua posizione tra gli atleti più pagati in tutto lo sport, diventando inoltre, come detto, il terzo atleta a superare il miliardo di dollari in guadagni di carriera. Tiger Woods è stato il primo a farlo nel 2009, dopo 13 anni di carriera a livello professionistico, seguito dal pugile Floyd Mayweather nel 2017.

Negli ultimi 10 anni, infatti, solo Mayweather ha incassato più di Ronaldo: 915 milioni di dollari contro gli 800 milioni di dollari del portoghese e i 750 milioni di dollari di Lionel Messi.

CRISTIANO RONALDO