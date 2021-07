CRIPTO-BEZOS! - AMAZON STA PENSANDO DI ACCETTARE I PAGAMENTI IN BITCOIN ENTRO LA FINE DELL’ANNO! L’INDISCREZIONE FA BALZARE IL VALORE DELLA VALUTA OLTRE QUOTA 30MILA, CHE NON RAGGIUNGEVA DA METÀ MAGGIO - SE FOSSE VERO, BEZOS POTREBBE DIVENTARE LO SDOGANATORE UFFICIALE DELLA MONETA DIGITALE, CHE FINORA NON HA MAI PRESO PIEDE, TRA DUBBI SULLA SICUREZZA E SUL FUNZIONAMENTO EFFETTIVO…

1 - AMAZON STUDIA GLI ACQUISTI IN BITCOIN LA MONETA VOLA OLTRE I 40 MILA DOLLARI

Sandra Riccio per "La Stampa"

Amazon riaccende la corsa del Bitcoin. Ieri la moneta digitale più popolare al mondo ha fatto un super balzo (fino a superare quota 30mila dollari, ndR).

Su base giornaliera, il rialzo è stato comunque di quasi il 15%. L'andamento ha dato una forte spinta anche alle altre valute sorelle, dall'Ether, al XRP, fino al Dogecoin. Tutte hanno messo a segno guadagni di prezzo a doppia cifra. Possibile apertura Alla base del movimento c'è una possibile apertura del colosso delle vendite online, ai pagamenti in Bitcoin.

L'euforia dei fan del mondo cripto e dei tanti trader che investono in questo asset è scattata dopo che il quotidiano City AM di Londra ha riferito, citando un «insider» anonimo, che Amazon punterebbe ad accettare pagamenti in criptovalute già entro la fine di quest' anno. «Riteniamo che il futuro sarà basato sulle nuove tecnologie che consentono pagamenti moderni, veloci e non costosi», taglia corto il gruppo di Seattle, che non conferma le voci ma ha pubblicato l'annuncio di lavoro per un esperto di Blockchain.

Aumento di fiducia

«Un simile passo aumenterebbe sicuramente la fiducia nel bitcoin» dice Massimo Siano, Managing Director di 21Shares, responsabile del Sud Europa. Il caso Amazon tuttavia non è stata la sola benzina ad aver alimentato ieri la maxi fiammata delle monete elettroniche.

Ulteriore carburante è arrivato anche dal club delle «star» delle nuove tecnologie che sono solite intervenire sulla materia. Uno di questi è Elon Musk, numero uno di Tesla che, dopo aver affondato in aprile le quotazioni del Bitcoin affermando che la produzione di soldi virtuali richiede troppa energia, ha fatto marcia indietro: in occasione della conferenza sul bitcoin «The B-Word» Musk ha detto che Tesla potrebbe tornare ad accettare Bitcoin.

Problemi ambientali

«Voglio fare ancora un po' più di due diligence per confermare che la percentuale dell'utilizzo di energie rinnovabili sia pari o superiore al 50% e che ci sia un trend verso l'aumento di questo numero. Se così dovesse essere, Tesla tornerà ad accettare i Bitcoin», ha detto.

Anche Jack Dorsey, numero uno di Twitter, ha riferito che il Bitcon «rappresenterà una grande parte del futuro» della sua società. Una spinta rialzista è arrivata infine da Cathie Wood, numero uno della società di investimenti Ark Investment Management.

Non è la prima volta che per il Biitcoin si verificano rialzi improvvisi. In molte occasioni però sono state seguite da altrettanti repentini crolli. «Si tratta di una moneta ancora giovane - dice Siano -. In ogni caso, l'apertura di Amazon porterebbe anche più stabilità alle quotazioni».

2 - SE ASTROBEZOS VUOLE I BITCOIN

Marco Zatterin per "la Stampa"

Due anni fa, in una sala del forum di Davos, un banchiere centrale chiuse una conversazione informale sui bitcoin paragonandoli a un'arma da fuoco. «Non ho nulla contro e possiamo anche pensare che siano strumenti belli e funzionali - ammise con un sorriso -. Ma ciò che mi preoccupa è l'uso che se ne può fare, soprattutto in assenza di regole».

L'incognita delle criptovalute è tutta qua. Non è proprio chiaro chi le abbia create ed è ragionevole avere dubbi su chi le utilizza e perché. La risposta alla domanda «ha senso comprare bitcoin o similari» è nella risposta ad un'altra domanda: «Vi piace avere in tasca una "valuta" che, come è accaduto ieri, è stata in grado di fluttuare del 14,2 per cento in 75 minuti?».

Le monete tradizionali come le abbiamo conosciute dal drammatico crac della banca di Francia di John Law di inizio Settecento a oggi, funzionano se hanno un emittente solido, se esso ha alle spalle uno stato gestito dignitosamente, e se rispettano regole pensate per salvaguardare chi, quelle monete, se le guadagna anche con fatica e vorrebbe costruirci sopra la vita presente e futura. I bitcoin, tutto questo, non lo garantiscono.

Se non bastasse, l'anonimato che li contraddistingue crea margini per riciclaggio e altre attività industriali. Per non parlare della circolazione sul Dark web. Secondo la Bce le criptomonete sono contratti speculativi ad alto rischio che non possono essere utilizzati come mezzo di pagamento.

Eppure, nella realtà di tutti i giorni, sono riuscite a scavarsi un mercato florido sul quale opera un numero crescente di attori, certo non comparse se anche Amazon - dopo Tesla e parecchi altri - ragiona sull'accettazione di bitcoin per i pagamenti e anche sulla creazione di un suo cripto asset. Sono indiscrezioni o progetti vincolati a una "diligence" futura, legata soprattutto a un dispendio energetico devastante.

Tutto da verificare. Intanto le quotazioni rimbalzano o cadono a seconda degli umori, c'è chi si arricchisce e chi no, in genere sempre gli stessi. Come in altre circostanze, l'adesione ai bitcoin è diventata questione politica. Serve a rompere le regole e a rivoluzionare la Storia.

"Poteri oscuri" contro "poteri forti", sebbene non sia chiaro chi siano gli uni e gli altri. Si parla, si vince, si perde. Se però Amazon dovesse accettarli come forma di pagamento - il condizionale resta d'obbligo - l'effetto potrebbe essere diverso. Jeff Bezos, l'uomo dello spazio, diventerebbe sdoganatore da grandi volumi della valuta cripto, andando incontro a chi dice - altro condizionale indispensabile - che l'ampliamento dell'uso regolare del bitcoin ne stabilizzerebbe il titolo e la valutazione. Ovvero: se tutti lo usano, diventa una moneta vera che non può far paura.

Davvero? Possibile, se vi piace il gioco. Il che porta alla moneta digitale, ormai più che necessaria nel mondo in cui viviamo, tanto che i cantieri della Bce lavorano a pieno ritmo per dare all'Europa un euro punto.com per le transazioni su Internet e oltre. Sarebbe bene che facessero in fretta come promettono e che le capitali trovassero un accordo rapido. La moneta, fra le altre cose, è sovranità. Anche digitale.

Meglio avere la propria e disegnarla come la chiede un numero sempre più ampio di consumatori e investitori. Gli Stati devono servire e garantire chi investe e consuma, più di chi scommette. Il bitcoin è stata un'idea geniale, c'è chi si è arricchito e chi no. Ma la risposta all'interrogativo «funziona?» è la stessa a quello che chiede: «Chi lo ha creato?». È un semplice «nessuno lo sa davvero».

