CRIPTO-FREGATURA – IL PREZZO DEI BITCOIN TRACOLLA AI MINIMI DA FEBBRAIO E MANDA IN FUMO 500 MILIARDI DI DOLLARI – LA FRENATA E’ STATA ACCELERATA PRIMA DALLA CLAMOROSA RETROMARCIA DI ELON MUSK, E POI DALLA DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE CINESE DI RIFIUTARE TOKEN DIGITALI COME FORMA DI PAGAMENTO - LA PRESIDENTE DELLA BCE CHRISTINE LAGARDE: "SONO SPECULATIVI, VOLATILI, QUELLI CHE INVESTONO IN QUESTI ASSET DEVONO ESSERE PRONTI A PERDERE TUTTO..."

1 -Bitcoin perde 30%, bruciati 500 miliardi di capitalizzazione

NEW YORK

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Il Bitcoin crolla del 30% a 31.000 dollari. Un tonfo che spazza via più di 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

La criptovaluta perde oltre il 50% rispetto al record di quasi 65.000 dollari di aprile. A pesare sono la Banca Centrale cinese e le affermazioni degli ultimi giorni di Elon Musk, che continuano a farsi sentire sul mercato. Il patron di Tesla ha annunciato che il colosso delle auto elettriche non accetterà più Bitcoin per l'acquisto di auto. (ANSA).

2 - Borse asiatiche in calo. La Cina boccia il bitcoin, in caduta

Francesca Gerosa per www.milanofinanza.it

Borse asiatiche in calo, mentre cercano di capire se il boom dell'inflazione degli ultimi mesi si sgonfierà, come prevede la Federal Reserve, o di dimostrerà duraturo. Un'inflazione ostinatamente sopra l'obiettivo del 2% potrebbe convincere la Banca centrale americana a inasprire la sua politica monetaria, penalizzando i titoli che hanno finora più beneficiato dei tassi bassi.

Le minute dell'ultima riunione della Fed verranno pubblicate oggi e potrebbero offrire qualche indicazione su quale sia il pensiero dei banchieri centrali Usa sull'inflazione. Critico nei confronti della Fed l'ex consigliere di Bill Clinton, Larry Summers. Ieri l'economista ha detto che la Banca centrale sta sottovalutando rischi collegati alle dinamiche economiche in atto e alimentando nei mercati finanziari una "dannosa compiacenza".

L'indice Nikkei della borsa di Tokyo scende dell'1,7%. In calo anche Shanghai (-0,54%), trascinata al ribasso dai titoli delle società energetiche e delle banche. Gli investitori stanno scommettendo sullo slancio crescente delle azioni A e stanno cercando opportunità in blue-chip di consumo, ha affermato Yang Delong, gestore degli investimenti presso First Seafront Fund Management Co., citando valutazioni relativamente basse per le azioni A e le azioni di Hong Kong. Chiuse le borse di Hong Kong e di Seul. Sale anche se di poco Shenzen (-0,30%)

I future di Wall Street scendono (-0,36% il Dow Jones e -0,38% l'S&P500). In calo anche il prezzo del petrolio con il Wti a 64,75 dollari il barile (-1,15%) e il Brent a 67,93 dollari al barile (-1,14%). Mentre in campo valutario l'euro sale sul dollaro sale a 1,22345 (+0,11%) e lo yen prosegue il suo recupero con il dollaro che cala a 108,908 sulla valuta nipponica, dopo che la scorsa settimana era salito sopra 109 yen. Ko, invece, il bitcoin (-13,44% a 39.216 dollari) dopo che la Cina ha vietato agli istituti finanziari e alle società di pagamento di fornire servizi relativi alle transazioni in criptovaluta e ha messo in guardia gli investitori dal trading speculativo in criptovaluta.

Anche la presidente della Bce, Christine Lagarde, ieri ha ribadito che bitcoin ed ethereum non sono criptovalute, ma criptoasset. "Sono speculativi, volatili e come hanno detto molti miei colleghi, quelli che investono in questi asset devono essere pronti a perdere tutto", ha detto. E ha ricordato che "nelle ultime settimane i prezzi di molti di questi asset hanno subito un declino superiore al 20% e questo solo perché una persona, nello specifico Elon Musk (numero uno di Tesla, ndr), ha detto alcune parole intervenendo al Saturday Night Show. Questo prova che non si tratta di valute, ma di asset molto speculativi".