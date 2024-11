7 nov 2024 14:25

LA CRISI DELL'AUTO SI ALLARGA – DOPO VOLKSWAGEN UN ALTRO COLOSSO VACILLA: NISSAN TAGLIA 9.000 POSTI DI LAVORO IN TUTTO IL MONDO E RIDUCE DEL 20% LA CAPACITÀ PRODUTTIVA A CAUSA DI UN CROLLO DELLE VENDITE – LA TERZA CASA AUTOMOBILISTICA GIAPPONESE RIVEDE AL RIBASSO LE STIME PER IL 2024 E ANNUNCIA UN PIANO DRASTICO PER RISPARMIARE 2,4 MILIARDI L’ANNO: “AZIONI URGENTI, LA SITUAZIONE È GRAVE” – NISSAN PAGA LA FORTE CONCORRENZA DI TESLA E DI MARCHI CINESI DI VEICOLI ELETTRICI COME BYD…