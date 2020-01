NON SO SE MI PIEGO – DOPO IL FLOP DEL "GALAXY FOLD" SAMSUNG CI RIPROVA E AL CES DI LAS VEGAS MOSTRA IN PRIVATO IL “BLOOM”: SI PIEGA IN 4, E' ESPRESSAMENTE PROGETTATO PER UN PUBBLICO FEMMINILE, SEMBRA UN PORTACIPRIA – PER ORA NON CI SONO CONFERME. SPERIAMO SOLO CHE COSTI MENO DEI 2MILA EURO DEL FOLD, CHE PERALTRO NON HA ENTUSIASMATO GLI UTENTI. SE VOLETE UN PIEGHEVOLE DAL SAPORE VINTAGE E CHE COSTA MOLTO MENO C'È IL MITICO RAZR DI MOTOROLA, CHE DI TELEFONI A CONCHIGLIA SE NE INTENDE – VIDEO