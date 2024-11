DAGOREPORT

giuseppe castagna 1

Si racconta di una Milano bancaria, da Intesa a Unicredit passando per Mediobanca, in allarme rosso mentre leggeva dalle agenzie l’acquisizione dal MEF del 14% di Monte dei Paschi, da parte di una cordata formata da Caltagirone e Francesco Milleri (Delfin-Del Vecchio) in comunità di amorosi intenti con Giuseppe Castagna, patron di BPM.

Ma come è possibile che i suoi sodali e azionisti in Unicredit (Delfin ha il 2,6%) improvvisamente si siano messi in combutta con una banca che Orcel aveva provato a comprare invano? Come si è arrivati fin qui?

FRANCESCO MILLERI

Nei giardinetti intorno a Piazza Gae Aulenti si racconta che Francesco Milleri, "Caltariccone" e Orcel si siano visti tante volte negli scorsi mesi. Si dice che i tre stessero provando a capire che cosa si poteva fare di Mediobanca, dove i due imprenditori sono i principali azionisti. Si dice che Orcel avesse dato disponibilità a studiare il dossier. Si dice anche che Orcel in realtà stesse fingendo, e che in realtà stesse studiando l’operazione Commerzbank di nascosto.

Si dice infine che, quando le agenzie hanno cominciato qualche mese fa a battere la notizia che Unicredit stava scalando la banca tedesca, in piazza Cadorna a Milano e in Via Barberini a Roma siano cadute le mandibole.

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Ed ecco lo scartamento degli imprenditori. "Caltariccone" e Milleri hanno cominciato a parlare con Castagna e con il MEF per studiare l’operazione MPS, guarda caso l’obiettivo fallito qualche anno fa proprio da Orcel con Unicredit. Quindi l’abilissimo patron di Bpm si è messo in moto lanciando l’Opa su Anima Sgr, il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia che ha un accordo sia con Bpm sia con Mps.

E ora sulla piattaforma senese, con il beneplacito del MEF, proveranno a costruire quel terzo polo finanziario che tanto stava a cuore allo scomparso Cavalier Del Vecchio con la futura fusione Bpm-Mps.

Non solo: Calta e Milleri, che malgrado il loro 27,57% del capitale di Mediobanca, non possedendo come imprenditori requisiti bancari, hanno visto cancellati dalla BCE i loro sogni di conquista di Piazzetta Cuccia (che ha in pancia un nevralgico 13% di Generali, loro obiettivo finale).

ALBERTO NAGEL

In uno scenario futuribile, potrebbe accadere che Calta e Milleri, una volta cedute a Bpm le loro azioni Mediobanca, riescano a convincere il banchiere Castagna, a cui la BCE non può certo mettersi di traverso, a portare Bpm alla conquista di Mediobanca…

